HAMAR: I Vikingskipet på Hamar arrangeres VM i sprint og VM i allround samtidig denne helgen.

Skulle Sverre Lunde Pedersen gå inn til gullmedalje i skøyte-VM på hjemmebane denne helgen, vil han også innkassere drøyt 206.350 kroner i premiepenger.

Om Håvard Holmefjord Lorentzen gjør det samme, belønnes gullet med mer enn 80.000 mindre fra Det internasjonale skøyteforbundet (ISU). Premiepotten for å vinne VM på sprint er på 121.940 kroner.

– Jeg synes det er rart, sier Lorentzen om den store forskjellen.

Han er sprinter og går to ganger 500 meter og to ganger 1000 meter i løpet av helgen. Den beste sammenlagt vinner.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Han får støtte av lagkompis og allrounder Sverre Lunde Pedersen.

– Det er spesielt. Det bør være likt for alle, sier osingen.

Han går allround. Det betyr at han går 500 meter, 1500 meter, 5000 meter og 10.000 meter i løpet av helgen. Den beste sammenlagt vinner.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Fakta: Premiepenger i skøyte-VM Premiene utbetales i dollar. Aftenposten har avrundet til nærmeste tier i henhold til kronekursen torsdag formiddag. Allround-VM kvinner og menn: 1. plass: 206.350 kroner 2. plass: 150.080 kroner 3. plass: 121.940 kroner 4. plass: 65.660 kroner 5. plass: 37.520 kroner 6. plass: 18.760 kroner Total premiepott: rundt 1,2 millioner kroner. Ingen under 6. plass mottar premiepenger. Sprint-VM kvinner og menn: 1. plass: 121.940 kroner 2. plass: 93.800 kroner 3. plass: 75.020 kroner 4. plass: 46.890 kroner 5. plass: 28.130 kroner 6. plass: 18.760 kroner Total premiepott: 769.210 kroner. Ingen under 6. plass mottar premiepenger.

– Har ikke fulgt med i tiden

Lorentzen mener det på generelt grunnlag er større konkurranse om VM-medaljene på sprint enn i allround.

– Allround er mest Norge og Nederland. Sprint er alle nasjoner og hele verden er med på å prege løpene. Fra Japan i øst til Canada i vest, sier han.

For første gang i historien er de to disiplinene samlet i et VM til samme tidspunkt og under samme tak når det hele starter på Hamar fredag.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Flere av løperne på det norske landslaget har vært klar over at det er en viss forskjell i premiepengene, men ikke at den var så stor som over 80.000 kroner.

– Jeg synes det er hårreisende og veldig gammeldags av ISU. De har ikke fulgt med i tiden, sier sprinter Hege Bøkko.

Premiepengene for kvinner og menn er likestilt innenfor de to disiplinene. Akkurat det er Bøkko glad for.

– Men akkurat her er ikke løperne like mye verdt. Det synes jeg er feil. At ikke toppløperne har protestert tidligere, det skjønner jeg ikke.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Har nesten ikke økt på 25 år

I den norske skøyteleiren har de også fått med seg at Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø i løpet av skiskytter-VM tjente nesten en million og at Therese Johaug tjente 692.500 kroner på Ski Tour-seieren.

– Skiskyting er jo helt ellevilt. Uansett hvor mye du vinner på skøyter, er du ikke i nærheten av det de tjente på VM – i løpet av en hel sesong på skøyter, sier Sverre Lunde Pedersen oppgitt.

– Hvis du sammenligner skøyter med andre vinteridretter i Norge, er det flaut hvor lite du får i premiepenger, mener Bøkko.

En individuell seier i verdenscupen i skiskyting gir rundt 150.000 i premiepenger, og de 15 øverste plassene får sin del av en pott på 720.000 kroner. Til sammenligning deler de tre beste i verdenscupen på skøyter en pott på 21.500 kroner, hvor vinneren får 14.000 kroner.

– Premiepenger er en veldig liten del av vår inntekt, og vi har ikke akkurat stor inntekt. Det er vanskelig å leve av det, og det er litt dumt. Vi er mange løpere på landslaget som knapt nok har råd til å satse. Det er ikke ideelt for sporten på lang sikt, sier Pedersen.

Ifølge det norske landslaget er nivået på premiepengene i skøyter i dag omtrent det samme som da landslagstrener Edel Therese Høiseth var aktiv for rundt 25 år siden.

– Det er også en rar ting. Det bør øke for hvert år egentlig. Det bør ikke være det samme år etter år, mener Pedersen.

Fakta: Program VM på Hamar FREDAG: 17.30: 500 meter kvinner (sprint) 18.07: 500 meter menn (sprint) 18.53: 1000 meter kvinner (sprint) 19.46: 1000 meter menn (sprint) LØRDAG: 10.30: 500 meter kvinner (sprint) 11.07: 500 meter menn (sprint) 11.53: 500 meter kvinner (allround) 12.25: 500 meter menn (allround) 13.08: 1000 meter kvinner (sprint) 13.59: 1000 meter menn (sprint) 14.50: 3000 meter kvinner (allround) 16.08: 5000 meter menn (allround) SØNDAG: 13.00: 1500 meter kvinner (allround) 13.52: 1500 meter menn (allround) 14.43: 5000 meter kvinner (allround) 15.33: 10.000 meter menn (allround)

Vidar Ruud/NTB scanpix

Forbundet forstår frustrasjonen

Tron Espeli er visepresident i Det internasjonale skøyteforbundet. Han skjønner at de norske utøverne synes pengepremiefordelingen både er rar og urettferdig.

– Bakgrunnen er at allroundmesterskapet har vært det primære mesterskapet langt tilbake i historien. Det var lenge det eneste, og derfor fikk det høyere status da premiepengene ble innført, forklarer han.

Visepresidenten forteller at fordelingen av premiepengene er under vurdering internt i forbundet.

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU)

– De er ikke i tråd med dagens situasjon og dagens konkurranse innenfor de to tittelkampene. Konkurransen er klart minst like stor på sprint.

– Er det slik at ISU mener at allround-tittelen er mer verdt enn sprint-tittelen?

– Det ser jo slik ut på premiepengene for VM. Men sprint er generelt blitt mer likestilt med allround, blant annet ved omleggingen av EM-programmet fra 2017. Tidligere var jo EM kun et allroundmesterskap.

Til påstanden om at premiepengene ikke har økt de siste 25 årene, erkjenner Espeli at økningen i en lengre periode har vært lav.

Til forskjellen opp mot de andre vinteridrettene forklarer Espeli at skøyter er i en annen markedssituasjon. I skøytesporten avholdes det også flere mesterskap i løpet av et kalenderår enn i for eksempel skiskyting og langrenn.

– Det er et moment, men vi er helt klar over at nivået uansett er beklagelig lavt, sier han.