I semifinalen mandag kveld møtte det norske medaljehåpet hviterusseren Maksim Nehoda. Det ble en tett batalje der Berge tok det første poenget midtveis i 1. periode. Hviterusseren forsvarte seg godt, men Berge virket likevel som den sterkeste av de to.

Det skulle ikke vare kampen ut.

Berge fikk et kutt over det ene øyenbrynet 37 sekunder ut i 2. periode, og kampen ble stanset mens han fikk behandling. Berge kom bandasjert ut på matten igjen, men det virket som om litt av piffen hadde gått ut av nordmannen. Nehoda utlignet til 1-1, og med et drøyt minutt igjen fikk Nehoda til et løft og Berge fikk seg et solid rundkast.

Dermed endte kampen med 3-1-seier til hviterusseren. Først tirsdag blir det klart hvem Berge møter i bronsefinalen. Han skal opp mot vinneren av oppsamlingskampen mellom Lenur Temirov, Ukraina og Dawid Karecinski, Polen.

Mange medaljer

I den andre semifinalen møttes Mihai Mihut fra Romania og Ibrahim Labazanov fra Russland. Russeren var klart best og vant 5-2.

Berge innledet EM med å slå litauiske Justas Petravicius i åttendedelsfinalen. I kvartfinalen beseiret han deretter Levani Kavjaradze fra Georgia klart 7-2.

Berge tok sølv i 60-kilosklassen i EM i 2017. I 2018 og 2019 ble det sølv i 63-kilosklassen.

Da Berge tok bronse i OL i Rio i 2016, var det i 59-kilosklassen.

Tap for Harsem

I 55-kilosklassen ble det tap allerede i åttendedelsfinalen for Snorre Harsem Lund. Han tapte 0-8 for bulgarske Edmond Armen Nazaryan.

Narzaryan er samtidig klar for semifinale, og skulle bulgareren sikre seg finaleplass, får Harsem Lund en ny sjanse til å kvalifisere seg for en bronsekamp i mesterskapet.

Per Anders Kure tapte også sin første kamp i 77-kilosklassen. Finske Tero Antero Matias Halmesmäki ble for sterk og vant 4-0