– Jeg hadde andre tilbud. Men jeg er glad for at jeg valgte Byåsen, og har tro på at dette skal bli bra, sier Boge Solås til Adresseavisen.

Venstrebacken har skrevet under en toårskontrakt for Byåsen. Det bekrefter Byåsens styreleder Morten Holck overfor Adresseavisen.