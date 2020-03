OL får førsterett – friidretts-VM utsettes til 2022

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) opplyser at det ser etter VM-datoer i 2022 ettersom sommer-OL ble utsatt i ett år.

VM i Eugene, Oregon skulle etter planen holdes i august neste år, men det krasjer med de nye datoene for OL, 23. juli til 8. august.

WA skriver i en pressemelding at de støtter OL-datoene som ble kunngjort mandag. Samtidig opplyser de at de jobber med nye datoer for friidretts-VM i 2022.

– Alle må være fleksible og inngå kompromisser, og derfor samarbeider vi nå med arrangøren av VM i Oregon om nye datoer i 2022. Vi snakker også med Samveldelekenes forbund og EM-arrangøren.

Det ligger også i kortene at VM i svømming må flyttes som følge av OL-utsettelsen. Opprinnelig dato for mesterskapet i japanske Fukuoka er 16. juli til 1. august neste år.