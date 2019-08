SANDNES: Alle utøverne i sprint- og hekkøvelsene måtte gjennom kvalifiseringskonkurranser fredag kveld for å komme med til finalene på de respektive distansene senere i helgen under EM for lag på Sandnes.

De tre nasjonene som ikke kom seg videre, ble belønnet med henholdsvis 3, 2 og 1 poeng i lagkonkurransen.