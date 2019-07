De siste kilometerne før mål var feltet samlet og lagene posisjonerte seg for massespurt. Kristoff hang med, men med under to kilometer igjen oppstod det problemer.

–Jeg mister kjedet. Jeg satt egentlig veldig bra. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er egentlig ikke noe jeg kan gjøre noe med, sa en forbannet og frustrert Kristoff til TV 2 like etter målgang. Nordmannen endte til slutt på en niendeplass.

Kristoff har også hatt problemer med kjedet tidligere i Touren.

– Det er egentlig det samme problemet som på den første dagen, men da hadde jeg en «chain-catcher», nå gikk det bare ikke opp igjen. Det er humpete asfalt som gjør at det faller av. Jeg veltet nesten i siste sving i tillegg. Jeg mistet kanskje 20 posisjoner før jeg fikk på kjedet igjen, sa Kristoff.

– Jeg følte meg egentlig fin, men det hjelper ikke når jeg har uflaks igjen, la han til.

Australieren Caleb Ewan vant spurten foran Dylan Groenewegen og Elia Viviani.

– Heroisk

Ewan og Lotto Soudal fikk heller ingen lett vei til målstreken. Med cirka ti kilometer igjen gikk Jasper De Buyst, Ewans spurtopptrekker, i bakken.

Ewan syklet like bak og ble hindret, men klarte på imponerende vis å kjempe seg tilbake til teten av hovedfeltet.

På oppløpet holdt han ryggen til Groenewegen, før han feide forbi på de siste 100 meterne.

– Heroisk med det uhellet de hadde for bare noen få kilometer siden, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Nå gjenstår det kun to flate etapper for Kristoff og spurterne: Tirsdag 23. juli og siste etappe til Champs-Élysées, der nordmannen vant i fjor.

Siste sving ødela for Boasson Hagen

Edvald Boasson Hagen lå også godt plassert da det gjenstod én kilometer. Men den siste skarpe venstresvingen hindret rudsbygdingen i å kjempe om seieren.

– Vi kom i god fart i yttersvingen. Svingen var litt bråere enn hva han (Reinardt Janse van Rensburg, journ. anm.) hadde beregnet. Da måtte jeg bråbremse og tapte alt av fart og plasseringer, sa en skuffet Boasson Hagen etter målgang.

Nordmannen endte som nummer 51 på onsdagens etappe.

Velt tre mil fra mål

Det gikk sakte for seg i hovedfeltet, som hele tiden hadde god kontroll på bruddet. Dramatisk ble det imidlertid drøye 30 kilometer fra mål da en rekke ryttere veltet og ble hindret.

Det gikk verst utover nederlandske Niki Terpstra som ble liggende. Han ble den sjette rytteren som måtte stå av årets ritt. Før etappen måtte Rick Zabel trekke seg grunnet sykdom.

Hindret i veltet ble sammenlagtrytterne Nairo Quintana og Giulio Ciccone. Før etappen hadde begge to minutter opp til ledende Julian Alaphilippe. Ciccone, som hadde den gule trøyen i to etapper, klarte aldri å hente igjen feltet og er med det hektet av i sammendraget.

Beholdt ledertrøyen

Julian Alaphilippe unngikk uhell og beholdt den gule trøyen.

Spanjolen Anthony Perez tok seg av de innlagte poengene. Totalt tre klatrepoeng, og 20 poeng på den innlagte spurten. Elia Viviani vant spurten i hovedfeltet foran Peter Sagan. Det ga ham ti poeng.

Etappen gikk mellom Albi og Toulouse var den siste før rytterne tar fatt på Pyreneene.

Torsdag tar rytterne fatt på den første etappen i alpene når de skal forflytte seg 209,5 kilometer fra Toulouse til Bagnères-de-Bigorre.

