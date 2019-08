Hedersprisen Årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan og som har gjort Norges navn kjent i utlandet.

Stortingsrepresentantene avgjør hvem som blir årets Peer Gynt ved skriftlig avstemming.

– Kjetil, det er første gangen vi deler en pris. Vi har vunnet dobbelt, men aldri kommet på hundredelen likt. Det gjorde vi i dag, det var stort, sa Lund Svindal, som har lagt opp, til Jansrud.

Duoen ble kåret til årets Peer Gynt i april og mottok utmerkelsen i forbindelse med Peer Gynt-stemnet på Gålå lørdag.

Beæret

Det var stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen som delte ut prisen. Hun pratet om at de to alpinistene var populære og folkekjære, gode rollemodeller, men noe av de viktigste var hvordan de framsnakket hverandre og ikke minst andre.

Trøen mente at mange hadde mye å lære mye av de to på det området. Selve var utøverne tydelig stolte over å få utmerkelsen.

– Da jeg vokste opp, så var dette stort. At jeg står her i dag med statuetten som synlig bevis på at jeg er funnet verdig, er stort. Det blir faktisk bare større og større, sa en tydelig stolt og rørt Kjetil Jansrud.

Lang karriere

Lund Svindal kan se tilbake på en meget imponerende karriere med to OL-gull og fem VM-gull som høydepunkter.

Jansrud har ett OL-gull, ett VM-gull, to OL-sølv og to VM-sølv å vise til i sitt premieskap.

I fjor gikk Peer Gynt-prisen til Elisabeth Hoff. Året før til serien Skam.