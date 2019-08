Slik oppsummerer Ingebrigtsen-brødrene EM på hjemmebane

SANDNES: Henrik Ingebrigtsen ville gjerne gjøre akkurat som sine to andre brødre under lørdagens konkurranser - nemlig sette konkurrentene på plass og løpe æresrunde for å takke det tallrike og lydhøre publikummet på Sandnes stadion.

Det ble et solid lureløp underveis, og det var først da det gjensto 300 meter at farten ble satt opp skikkelig. Maksfarten til Henrik Ingebrigtsen er ikke helt på plass ennå, og dermed måtte han innse at belgieren Isaac Kimeli var et hakk hvassere på oppløpssiden og vant med 8.09,09, mens Henrik på plassen etter fikk 8.09,72.

– Jeg skulle gjerne tatt seieren, men det ble vel mye armer og bein underveis og jeg fant aldri helt rytmen på slutten. Og når min maksfart ikke er intakt for tiden, så ble det litt slik i avslutningen, sier han.

– Både tirsdag, onsdag og torsdag i denne uken var det tvilsomt om jeg kom til å løpe i det hele tatt, jeg var såpass vond i hamstringen da. Men det var bedre de siste par dagene, og jeg valgte å stille på hjemmebane. Det angrer jeg ikke på, og det var herlig å kunne løpe rundt og takke publikum for støtten etterpå, forklarer han.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Satser alt på Diamond League-finalen

– 3000 meter ble på mange måter et tulleøp, akkurat som fryktet på forhånd. Og det er helt klart at Henrik mangler toppfarten, i alle fall når det går så sent som dette underveis, mener Gjert Ingebrigtsen.

Både han og Henrik er klare på at finalen på 5000 meter i Diamond League i Zürich i slutten av august har høyest prioritet nå.

– VM snakker vi om etter det stevnet, det er finalen som er det store målet nå framover. Så spørs det hvordan kroppen responderer etter dette løpet, mener de.

Henrik Ingebrigtsen forteller at grunnformen er virkelig solid for tiden, men at skadehistorikken hans gjør det vanskelig å få prioritert skikkelig fartstrening.

– Jeg har god tro på at det kan bli en solid tid på 5000 meter i Zürich. Det vil det ventelig gå fort gjennom hele løpet, forklarer han.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Filip bedre rustet enn noen gang

De tre brødrene har på ingen måte ladet opp og samlet overskudd inn mot EM for lag, treningene har gått som normalt - noe som også innebefatter én mil med løping på morgenen før løpet.

Uten at det så ut til å svekke noen av dem i prestasjonene.

– Det kommer noen viktige Diamond League-stevner om ikke altfor lenge, samt et VM helt på tampen av sesongen. Derfor har denne perioden vi har vært inne i blitt viet en del mengdetrening, forklarer Filip Ingebrigtsen.

– Jeg fikk da også en rolig åpning på 5000 meter, som passet meg bra, samtidig som det var så mye futt i beina på slutten at jeg kunne dra til litt ekstra. Kroppen svarte veldig bra på den fartsøkningen, mener han.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Paris og Brüssel venter for Filip og Jakob

Han legger ikke skjul på at det var en eventyrlig opplevelse å bli løftet fram av publikum hver eneste runde på 5000 meter. Vinnertiden til Filip Ingebrigtsen ble 13.37,09.

– Helt fantastisk så bra trykk og stemning det var her på Sandnes stadion. Akkurat som under NM for to år siden, men da fikk jeg ikke oppleve så mye all den tid jeg måtte bryte halvannen runde før mål på 5000 meter på grunn av sykdom, sier han.

– Det var så gøy å løpe her at jeg ikke merket at det regnet underveis, samtidig som jeg gjerne skulle løpt flere runder. Herlig for psyken å kjenne at jeg nå behersker 5000 meter solid, og at jeg har mye å gå på inn mot et viktig VM i slutten av september.

Neste løp på programmet blir Diamond League i Paris om snaue to uker og finalen i Diamon League i Brüssel 6. september. I begge de to stevnene løper Jakob og han 1500 meter.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Tok seg god tid til æresrunden

Det er ikke mer enn to år siden Jakob Ingebrigtsen slo til under NM på helgens EM-arena. Da løp han inn til tre NM-gull, samt bronse på 800 meter samme helg. Det var før han var fylt 17 år.

Lørdag ettermiddag var han tilbake på samme arena for første gang i en konkurranse siden det mesterskapet.

– Når vi ikke er på treningsleir eller konkurranser i utlandet, så trener vi jo en del på denne banen. Jeg kjenner den jo ut og inn, og det er ingen tvil om at jeg stortrives på Sandnes stadion, forklarer han.

Faktisk minnet lørdagens løp mye om nettopp NM for to år siden, hvor han knuste konkurrentene på den siste runden.

– Det gikk jo rolig underveis, og det kostet ikke mye krefter å løpe inn til seier med 3,43,44. Det var bare den siste runden det var litt fart over, mener han.

– Denne gangen fikk jeg også god tid til å takke publikum skikkelig for den oppbakkingen de ga oss underveis i løpet. Det fortjener virkelig de tallrike og lydhøre publikumet her på Sandnes stadion. Æresrunden her var veldig kjekk for oss, understreker Jakob Ingebrigtsen.

Ble nummer tre totalt

Norge sikret seg en god del individuelle seire i løpet av helgen, i tillegg til stafettseieren på 4x400 meter for kvinner. Det var likevel ikke nok til å hamle opp med Portugal og Hviterussland.

Litt ujevne prestasjoner i flere øvelser, samt at Norge på begge stafettene på 4x100 meter lørdag misset helt, må ta skylden for det. Kvinnene ble disket, mens herrelaget rotet seg bort i den første vekslingen for menn.

Dermed endte Norge på en tredjeplass totalt og forblir dermed i samme divisjon (nivå to) i EM for lag.