Husker du Kristine Leine, fotballspilleren som måtte ofre studiene for å jakte VM-plass med landslaget? Hun er ikke alene.

Mina Mjærum måtte også ta et valg: bli fysioterapeut eller fortsette å leve ut drømmen som eliteseriespiller i håndball.

Mjærum valgte sistnevnte. Men det var ikke en enkel beslutning.

– Det var en tøff periode, da jeg måtte ta det valget mellom håndball eller fortsette med studier, forteller Mjærum.

Flyttet hjem

Jenta fra Hafrsfjord i Stavanger flyttet denne sommeren hjem og signerte for Sola. Men da hun for et halvt år siden først fikk vite at studiene kunne ryke, var hun Tertnes-spiller.

26-åringen var innlemmet hos Høgskulen på Vestlandet og hadde ett turnusår igjen før hun kunne kalle seg fysioterapeut. Dette turnusåret må gjennomføres før man kan praktisere yrket.

Fordi Mjærum hadde toppidrettsstatus gjennom høyskolens samarbeid med Olympiatoppen, hadde hun ved tidligere praksisperioder fått tilrettelagt praksissted slik at hun kunne fortsette å spille for eliteserieklubben Tertnes i Bergen.

Men det siste turnusåret var annerledes. Denne gangen var det Helsedirektoratet som skulle bestemme. Og da var det ikke godt nok å være en sentral spiller på laget som endte opp med bronse i toppdivisjonen i Norge. Kun landskamper var godt nok for å få tilrettelagt turnussted.

Hvem som får velge turnusplass først, avgjøres gjennom loddtrekning. Mjærum var uheldig i trekningen. Hun sto igjen med Finnmark, langt unna et lag som spiller topphåndball.

– Det var et sjokk da jeg først fikk vite det. Det tok noen dager å komme over det første sjokket. Så var jeg veldig sånn at jeg måtte bestemme meg for én ting, forklarer Mjærum.

Fakta: Mina Mjærum Alder: 26 Fra: Stavanger Yrke: Håndballspiller og personlig trener Klubb: Sola Tidligere klubber: Hinna, Sola, Málaga, Tertnes Kamper/mål i serien forrige sesong: 21/5

Kristine Leine: – Veldig trist

Stavanger-jenta blir å se på håndballbanen neste sesong. Men studiene må settes på vent.

– Jeg synes det er utrolig kjipt, i hvert fall med tanke på at skolen har et samarbeid med Olympiatoppen og lover tilrettelegging. Det har jeg også fått ved noen anledninger gjennom studiet. I tidligere praksisperioder har jeg fått lov til å være nærme hallen, men jeg har ikke hatt mindre timer. Jeg synes det er veldig dumt ikke å kunne drive toppidrett, studere og bli akkurat det du vil, sukker bakspilleren.

Helsedirektoratet mener det blir vanskelig å tilrettelegge for alle og samtidig opprettholde den samme ordningen. Les hele deres svar lenger ned i saken.

Mjærums historie griper inn i en debatt som var het i slutten av 2018. Da fortalte fotballspiller Kristine Leine om at hun måtte gi opp sykepleierstudiene for å kunne være med på landslagssamlinger.

Nå er Leine fersk englandsproff. Hun blir oppgitt over å høre det Mjærum forteller.

– Det synes jeg er veldig trist å høre. Systemet burde endres slik at man får tilrettelagt bedre. Det burde ikke være slik at idrettsutøvere ikke kan studere det de vil, når det bare skal litt tilrettelegging til for å klare å gjennomføre, sier Leine.

Fakta: Turnustjenesten for fysioterapi Turnustjenesten gjennomføres etter avsluttet skoleutdanning. Det er en fulltidsjobb der man praktiserer som fysioterapeut under veiledning. Gjennomført turnustjeneste er et vilkår for å få autorisasjon som fysioterapeut. Det er et begrenset antall turnusplasser og vanskelig å skaffe dem til veie, derfor er mange av plassene også utenfor de mest sentrale strøkene i landet. Rekkefølgen for elevenes valg av turnusplasser, avgjøres gjennom loddtrekning.

Olympiatoppen kjempet

Siden Mjærum var maks uheldig i loddtrekningen om praksisplass, er hun uansett sist i rekken av dem som får velge når hun skulle returnere til studiene.

– For å bli ferdig utdannet, må jeg ta ett års pause fra håndball uansett. Det synes jeg er veldig dumt. Jeg må ha et eller annet å jobbe med når jeg er ferdig. Olympiatoppen har vært veldig hjelpsomme og prøvd å hjelpe meg. Det er Helsedirektoratet er proppen i det hele, på grunn av at jeg ikke oppfyller deres krav om å være landslagsspiller.

Pia Mørk Andreassen, daglig leder i Olympiatoppen Vest-Norge, prøvde å hjelpe Mjærum, uten hell.

– Jeg synes det er synd. Vi har egentlig veldig gode ordninger og klarer som regel å få til noe, men dette er første gang vi her på vestlandet ikke har fått det til, sier Andreassen.

– Må regne med å gjøre noen vanskelige valg

Det er Helsedirektoratet som har siste ord i saken.

– Mange toppidrettsutøvere velger å studere fysioterapi, så denne problemstillingen er kjent for oss. For å kunne ta hensyn til toppidrettsutøvere, har vi i samråd med Olympiatoppen fastsatt regler om at det kan tildeles særplass til idrettsutøvere som med overveiende sannsynlighet skal representere Norge i et forestående EM, VM eller OL, skriver fungerende avdelingsdirektør i Avdeling retningslinjer og fagutvikling, Cathrine Hannevig Welle-Watne, i en e-post.

– Det blir imidlertid vanskelig å opprettholde turnusordningen dersom det skal tilrettelegges for alle med særskilte behov. De som driver med omfattende og tidkrevende aktiviteter ved siden av en full jobb eller utdanning, må ofte regne med å gjøre noen vanskelige valg, argumenterer hun.

For Mjærum fortsetter karrieren i Sola. Hun synes det er kjipt å tenke på at hun her kunne vært i turnus ved siden av.

– Det er veldig dumt. I Sola tilrettelegges det for å jobbe ved siden av. For meg handler det bare om å få en plass som er nærme. Det er bare det jeg hadde trengt for å studere og spille håndball, sier Mjærum.