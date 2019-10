Stavanger er blitt skøytebyen: – Det samme som skjedde da Vikingskipet åpnet

Toppløperne Ida Njåtun og Allan Dahl Johansson har flyttet til Stavanger for å bli gode skøyteløpere. Men det er flere enn samboerparet som søker vestover. Det skyldes både treningsforholdene og en satsing lokalt.

Even Wetten er tidligere verdensmester på 1000 meter og har jobbet i flere år som NRKs skøyteekspert. Kommende sesong skal han kommentere skøyter for Viasat. Wetten, som er fra Hamar, mener at det Stavanger nå opplever kan minne om det som skjedde i hans hjemby i forbindelse med OL i 1994.