Amerikansk turnstjerne ble historisk

Svetlana Khorkina stoppet på 20 medaljer, men 22-årige Biles har ingen planer om å avslutte sin medaljesanking. Hun er nå bare to bak Vitalij Sjtsjerbo, som har den største VM-medaljesamlingen uansett kjønn med 23.

USA var knusende overlegen i lagfinalen i Stuttgart tirsdag. Sammen med Jade Carey, Kara Eaker, Sunisa Lee og Grace McCallum samlet Biles 172,330 poeng. Seiersmarginen til sølvlaget Russland var hele 5,801 poeng, og det er utklassing.

USA tok sin syvende strake lagtittel i VM og OL.

– Hvert år føles det bedre og bedre, for vi bygger på det vi har oppnådd. Jeg tenker aldri på rekorder, jeg går bare ut for å konkurrere for landet mitt, sa Biles.

Biles hadde beste individuelle poengsum i sprang, bom og frittstående.

– Om jeg greier å gjøre det like bra i mangekampfinalen torsdag som jeg gjorde i dag, vil jeg være mer enn fornøyd, sa Biles.

Italia knep bronsen snaut to poeng bak Russland, men et halvt poeng foran Kina. Det er første gang siden 2003 at Kina ble uten medalje i lagkonkurransen.

Det var en tung dag for kinesiske Liu Tingting, som falt to ganger i skranke og igjen i bom.

Italias siste utøver Elisa Iorio skapte spenning da hun falt ned fra bommen, men hun tok seg inn og fikk god nok poengsum til å sikre landets første lagmedalje på 69 år. Italia var åttende og siste lag som kvalifiserte seg til lagfinalen, men overpresterte på veien mot medalje.

– Målet vårt var bare å gjøre det bedre enn i kvalifiseringen, sa Giorgia Villa, en av bronsejentene.

Fortsatt gjenstår den individuelle mangekampen torsdag og helgens apparatfinaler, der Biles ventelig vil utvide medaljesamlingen ytterligere.