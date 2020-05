STAVANGER: Etter å ha tatt Viking Håndball fra 2. divisjon til eliteserien på tre sesonger, har Joar Gjerde informert styret i klubben om at han gir seg som hovedtrener i den økonomisk hardt pressede klubben.

– Det er med veldig tungt hjerte jeg har gitt styret beskjed om at jeg ikke blir med i den spennende sesongen som venter. Jeg er stolt over utviklingen laget har hatt de siste tre årene. Dette har tatt mye energi og vi har jobbet nesten døgnet rundt for at Viking skal bli et elitelag neste sesong.