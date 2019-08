Norsk trener tar over Polens landslag

Det skriver Storhamar håndball elite i en pressemelding.

23. august ble det klart at klubben ønsket å legge til rette for et jobbskifte for Senstad.

Etter et ekstraordinært møte tirsdag ble styret enige om å fristille treneren.

– Arne fortjener denne muligheten. Hele klubben unner han dette. Nå må vi konsentrere oss om å sikre oss ny hovedtrener for å sikre vår egen satsing i Storhamar, sier klubben i pressemeldingen.

Klubben er enige med Senstad om at han stiller seg til disposisjon til å lede laget i de tre første seriekampene i årets sesong.

– Glad klubben har vært løsningsorientert

Senstad ser frem til å gå i gang med jobben som polsk landslagstrener.

– Jeg er glad for at klubben har vært løsningsorientert, og funnet en løsning på dette. Det er klart jeg gleder meg til å ta tak i nye utfordringer i Polen, sier han i pressemeldingen.

– Jeg er innstilt på å kline til i de kampene som står igjen før jeg reiser. Jeg er veldig trygg på at jeg overlater en helt enestående spillergruppe, som har opparbeidet en sterk treningskultur. Dette er jenter som er helt i startgropen av sine karrierer, og kommer til å prege norsk håndball i årene som kommer.

– Jeg er imponert og stolt over hvordan spillergruppa har hatt fokus på oppkjøring til seriestart og utvist tillit til at saken ble håndtert på en god måte, sier daglig leder Kamilla Sundmoen.

Problematisk annonsering

Mandag 19. august ble Senstad enig med Polen om å bli deres nye landslagssjef. Polens håndballforbund sendte ut pressemelding og annonserte at avtalen var i boks. Problemet var at Senstad også ønsket å trene Storhamar frem til kontrakten gikk ut neste sommer.

Styret i Storhamar var imidlertid ikke enige. To dager senere sa de i en pressemelding at de ikke kunne akseptere et slik engasjement ved siden av jobben som trener for klubben.

Men tirsdag kom altså partene til enighet.

Kåret til årets trener

Senstad ble kåret til årets trener forrige sesong, sammen med sin assistent Eirik Haugdal, som har gått videre til hovedtrenerstillingen i Fredrikstad. Prisen kom etter Storhamar ble sølvvinnere både i serien, cupen og sluttspillet etter suverene Vipers Kristiansand.

Trenerprofilen har ledet Storhamar fra 2006 til 2013, og fra 2015 til 2019 etter et par år i Oppsal.

Senstad ble headhuntet til Polen-jobben etter at Leszek Krowicki fikk sparken tidligere denne sesongen som følge av svake resultater. Polen klarte ikke å kvalifisere seg til håndball-VM i Japan i november og desember. Senstads jobb skulle være å ta dem til mesterskap igjen.