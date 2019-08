For tre uker siden tok Kjetil Andresen over ansvaret for Tromsø Storm Ungdom etter Mikki Jackson.

Nå er klubbens to første signeringer på plass. Den amerikanske forwarden Kyasia Duling (24), som herjet i marokkansk basket i fjor for KACM Marrakech, og den canadiske guarden Faatimah Amen-Ra (27) som kommer fra spill i australske Dubbo.