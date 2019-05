Formel 1-legende er død

Lauda ble verdensmester i Formel 1 tre ganger (1975, 1977 og 1984), de to siste etter at han ble alvorlig skadet i en stygg ulykke på Nürburgring under Tysklands Grand Prix i 1976.

– Det er i dyp sorg vi kunngjør at vår elskede Niki er gått bort med familien rundt seg 20. mai 2019, heter det i meldingen, gjengitt blant annet i Die Presse.

Familien hyller hans unike prestasjoner som idrettsutøver og entreprenør, mens mest av alt hans menneskelige kvaliteter.

– En rollemodell og et referansepunkt for oss alle, han var en kjærlig og omsorgsfull mann, far og bestefar. Han vil bli savnet.

Helseproblemer

I ulykken i 1976 pådro Lauda seg omfattende brannskader og fikk også varige helseproblemer som følge av de overopphetede og giftige gassene han pustet inn. Ifølge blant annet Irish Mirror gjennomgikk han nyretransplantasjoner, først fikk han en nyre av broren i 1997 og deretter en av kjæresten i 2005.

I fjor ble Lauda i juli innlagt på sykehus på grunn av alvorlig lungebetennelse som ble dramatisk verre, og han måtte ha en dobbelt lungetransplantasjon i august. Nyreproblemene blusset også opp, noe broren Florian bekreftet.

– På grunn av nyreproblemer, måtte han overføres fra rehabiliteringssenteret til en privat klinikk for dialyse, bekreftet han.

Rett før jul kunne Niki Lauda reise fra den private klinikken i Sveits og hjem til familien, men på begynnelsen av året var han tilbake på sykehuset igjen, denne gangen med influensa.

Nuck Ut / TT NYHETSBYRÅN

Mistet ikke ett løp

Lauda satt i styret for Mercedes' Formel 1-lag og var nær venn og fan av Lewis Hamilton. Da feiden mellom Hamilton og Nico Rosberg var på sitt verste i 2014–2016 forsøkte han å gå imellom, men munnhuggeriet mellom de to rivalene på Mercedes-laget fortsatte mens de knivet om tittelen.

Lauda bedyret at han tross all helsemessig motgang ikke gikk glipp av noe da Hamilton ledet Mercedes til tittel i fjorårets Formel 1-sesong.

– Jeg gikk ikke glipp av et eneste Grand Prix enda jeg lå på masse drypp. Jeg var en del av alle konkurransene, jeg ringte pitboksen på slutten av hver uke og de fortalte meg alltid hva som foregikk. Det var som jeg sto der på sidelinjen med alle de andre. Jeg må si at jeg oppdaget enda en gang varmen fra menneskene jeg har arbeidet sammen med i årevis. Alle flotte folk, alle bekymret for meg, sa Lauda etter sykdommen.

Lauda etterlater seg kona Birgit og tvillingene deres Max og Mia (9). Han har to voksne sønner, Lukas og Mathias, fra sitt første ekteskap.

