SOGNSVANN: I fjor snakket han om å bryte drømmegrensen 3.30 på 1500 meter.

26-åringen var fattige to hundredeler fra å klare det.

I år handler det om hvor langt ned på 3.20-tallet han kan komme. Målet er Mo Farahs europeiske rekord på 3.28,81.

I så fall vil Filip Ingebrigtsen være svært nær topp-10-listen over tidenes beste 1500-meterløpere.

– Jeg mener at Europa-rekorden er innen rekkevidde, sier Ingebrigtsen før sesongdebuten utendørs på Fana stadion under «Trond Mohn Games» onsdag.

Fakta: Filip Ingebrigtsen Født: 20. april 1993. Yrke: Friidrettsutøver. Klubb: Sandnes IL/Team Ingebrigtsen, der han løper sammen med brødrene Henrik og Jakob og blir trent av pappa Gjert. Meritter: VM-bronse 1500 meter London 2017, EM-gull 1500 meter Amsterdam 2016, EM-gull terrengløp 2018.

Skal revansjere EM-fallet

Han slet med å sove da han skulle legge seg. Han kjente på uroen i kroppen. Hjertet slo raskere. Han fikk flashback til den glohete august-onsdagen på det blå tartandekket på Olympiastadion i Berlin.

Filip Ingebrigtsen ble revet med da løperen foran ham i semifinalen falt. Full av adrenalin hentet Sandnes-løperen igjen feltet og vant heatet.

En enorm prestasjon. Men han ble skadet i fallet og var sjanseløs da lillebror Jakob vant gullet i finalen to dager senere.

Resten av det som hadde vært en bra sesong, var ødelagt.

I ni måneder har Filip Ingebrigtsen vært drevet av revansjlyst.

– Under de tøffeste øktene i vinter, da jeg ikke hadde så lyst til å trene, tenkte jeg mye på det som skjedde i Berlin. Jeg har vært så revansjelysten. Det har drevet meg ganske mye.

Han har tenkt mye på uhellet i Berlin. Og fått en like dårlig følelse hver gang.

– Vanligvis sover jeg godt, men det var kvelder da jeg fikk hjertebank og kjente på den dårlige følelsen.

– Hvor lenge hadde du det sånn?

– Jeg kan fortsatt få hjertebank når jeg tenker på det om kvelden. Men jeg prøver å bruke det til noe konstruktivt i treningen og når jeg skal motivere meg til trening. Når du legger hele sjelen din i idretten, så blir det veldig sterkt. Derfor handler det om å bruke det til noe positivt. Jeg er blitt sterkere av å gå på trynet.

Fakta: Tidenes beste på 1500 meter Her er de beste løperne på verdensstatistikken gjennom alle tider på 1500 meter: 1: Hicham El Guerrouj, Marokko 3.26,00 2: Bernard Lagat, Kenya 3.26,34 3: Asbel Kiprop, Kenya 3.26,69 4: Noureddine Morceli, Algerie 3.27,37 5: Silas Kiplagat, Kenya 3.27,64 6: Noah Ngeny, Kenya 3.28,12 7: Timothy Cheruiyot 3.28,41 8: Taoufik Makhloufi, Algerie 3.28,75 9: Abdalaati Iguider, Marokko 3.3.28,79 10: Elijah Manangoi, Kenya 3.28,80 11: Mo Farah, Storbritannia 3.28,81

Var supermotivert ved sesongslutt

Han var skadet både ved inngangen og utgangen av 2018-sesongen.

Der friidrettsutøvere vanligvis ser frem til en kjærkommen pause i september, kastet den mellomste av Ingebrigtsen-løperne seg nesten umiddelbart ut i en ny oppkjøring.

Ved sesongslutt var han allerede supermotivert for en ny sesong.

Det resulterte i gull under EM i terrengløp i desember.

I vinter og vår har det ikke vært trøbbel av noe slag i treningen. Rapportene forteller at Ingebrigtsen er i form. Svært god form.

– Hvor god formen er, finner vi snart ut av. Vi har gjort mye trenings- og sammenligningsgrunnlag fra år til år. Ut fra treningen har jeg absolutt tatt nye steg.

– Det betyr at du er god for under 3.30 på 1500 meter?

– Altså, jeg føler egentlig at jeg var ferdig med 3.30 i fjor. Nå skal jeg se hvor langt ned på 3.20-tallet jeg kan komme.

Han mener Mo Farahs Europa-rekord på 3.28,81 er et naturlig mål.

– Det er fort. Men det er 3.30 også. Jeg har hele tiden satt meg nye mål. Jeg tok den norske rekorden. Jeg løp på 3.30. Men med en tid under 3.30 havner jeg i en klubb som ikke mange er med i.

Risikoen ved å løpe i felt

Han falt i semifinalen i EM i fjor. Han ble disket i Rio-OL i 2016. Å løpe i felt på en 1500 meter betyr stor risiko fordi det er kamp om posisjonene nærmest listen.

– Er ikke du så sterk at du kan løpe i front for å unngå farer?

– Ja, men det er jo ikke så gøy. Jeg løper på den måten jeg synes er gøy. Å ligge i felt er jo sjarmen med 1500 meter. Jeg forsøker alltid å minimere risikoen. Dessuten mener jeg hendelsene i OL og EM var forskjellige ting. I EM løp jeg med veldig lav risiko. Jeg lå i feltet, men da han foran falt – og rev flere med seg – ble jeg dratt med. I OL hadde jeg lite erfaring og gjorde dårlige valg. Men det endte litt på samme måte.

Den kortsiktige planen for Ingebrigtsen er å løpe i Bergen. Deretter følger Diamond League-stevner i Stockholm, Roma og Oslo.

VM senere enn vanlig

2019-sesongen er strukket til oktober fordi VM er lagt til Doha, der det er for varmt til å konkurrere på sommeren.

Flere løpere vurderer derfor å dele sesongen, kutte ut konkurranser midt på sommeren fordi sesongen er så lang. Men Ingebrigtsen skal forsøke å konkurrere så mye som mulig.

– Det handler om å jobbe godt mentalt. Mange blir mett i løpet av sesongen, de begynner å snakke om sesongpausen, at de gleder seg til bare å trene igjen. Men det er jo konkurranser som er gøy. Jeg tror det blir kult. Nå får vi en full sesong med fokus på å løpe fort. Og så får du VM helt til slutt.

– VM-gull Doha eller OL-gull Tokyo?

– Ja, takk begge deler!

– Men hvis du fikk velge?

– OL-gull henger høyere utad. Men for min del er begge like mye verdt. Det er de samme du konkurrerer mot, det er den samme distansen, det er så høyt du kan komme i internasjonal friidrett. OL er ikke vanskeligere, men du får muligheten litt sjeldnere.