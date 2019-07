Arrangøren før Eresfjord Classic: – Dette blir en sykkelfest

MOLDE: Lørdag går det tradisjonsrike sykkelrittet Eresfjord Classic av stabelen. Rittet går tradisjon tro opp Vistdalsheia, og er åpent både for amatører og proffer. Syklistene starter som tidligere år til forskjellige tider.

Tidligere har både Bjørn Tore Hoem og Kurt Asle Arvesen startet 30 minutter bak førstemann. Hoem, som nå sykler for laget Joker Fuel og Norway, har for øvrig løyperekorden fra start og opp til fjellgården på Vistdalsheia med tida 19.01. Arrangør Stig Arild Arvesen, forteller at de ser frem mot nok ei utgave av rittet.