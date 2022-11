Dette har hockeysjefen aldri opplevd før

Nidaros hockeys Martin Jansson fryder seg over fulle hus i Leangen. Han mener interessen for landskampene er bra for Nidaros hockey.

Martin Jansson og en utsolgt ishall.

10. nov. 2022 21:31 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har kun sett bilder av et stappfullt Leangen. Og hørt mange historier om storhetsperioden til TIK. Jeg har lengtet etter å se hallen full, for det er en spesiell følelse. Det er mektig når vi har tusen tilskuere på Nidaros sine kamper, men å se hallen helt smekkfull er magisk å oppleve, sier en entusiastisk Martin Jansson.

Norge maktet ikke helt å gi publikum full valuta for pengene torsdag kveld. Effektive Latvia vant til slutt 6–3.