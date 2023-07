Henrik Kristoffersen har fått en sønn: – Vi er mer enn stolte

Henrik Kristoffersen og kjæresten Tonje Barkenes har blitt foreldre.

NYBAKT FAR: Henrik Kristoffersen har blitt far. Vis mer

Sammen med partneren Tonje Barkenes deler alpinisten at de fredag i forrige uke ble foreldre til en gutt.

«Våre hjerter er fulle og vi er mer enn stolte», skriver alpinisten.

Der deler han også at deres nyfødte sønn har fått navnet Emil Henrik Kristoffersen.

Alpinisten er Norges nummer to på mestvinnerlista, bak Aksel Lund Svindal. Han har 30 verdenscupseiere, to VM-gull og to OL-medaljer.