Evenepoel verdensmester: Favoritten arrestert etter bråk på hotellet

SYDNEY (VG) Favoritt Mathieu van der Poel ble arrestert før fellesstarten i Sykkel-VM, og må neste uke møte i retten. Remco Evenepoel (22) tok vare på muligheten og sikret belgisk VM-gull.

I TRØBBEL: Den nederlandske syklisten Mathieu van der Poel.

25. sep. 2022 04:22 Sist oppdatert nå nettopp

I ensom majestet trillet den belgiske 22-åringen over målstreken med god margin. Han vant med 2 minutter og 21 sekunder. Det er største seiersmargin i en fellesstart i herreklassen siden 1968 på Evenepoel.

Det ble sølv til Christophe Laporte og bronse til Michael Matthews.

– Etter en lang sesong er det utrolig å avslutte slik. Jeg er bare superhappy, sier vinneren på TV 2s sending.

– Min sjanse var å gå tidlig, fortsetter han.

– En bedre sesong enn dette kan jeg ikke ha, sier Evenepoel og legger til at nå skal han ta seg en fest.

FØRST I MÅL: Gullvinner Remco Evenepoel, som også tok bronse på tempo under årets sykkel-VM i Australia.

Men like før spurten, en god stund etter at vinneren var i mål, så det ut som det kunne bli norsk medalje. For Alexander Kristoff var med. Han ble nummer seks, foran Peter Sagan.

– Vi var sjanseløse mot ham i dag, sånn sett er det en verdig vinner. Han har nok mange store meritter foran seg, sier Kristoff om vinneren til TV 2.

Det er sjette gang Kristoff ender topp ti i VM, på åtte VM-starter.

– Plutselig var jeg bakerst i min gruppe med spurtere. Jeg var litt bokset inne, sier Kristoff til TV 2 og innser at han burde vært et par plassere lenger fremme mot slutten om han skulle tatt medalje mot slutten.

Dette var Belgias første gull i årets VM. Fra før hadde sykkelnasjonen to sølv- og tre bronsemedaljer.

Sol og fint vær og et fantastisk folkehav heiet rytterne mot mål.

Rittet fikk etter hvert et brudd med ryttere fra mindre nasjoner kom seg av gårde tidlig, satt Frankrike fart etter drøyt tre mil av det 266,9 kilometer lange rittet. Opp Mount Keira, den tøffeste stigningen i rittet, fikk franskmennene etablert et mellombrudd med flere av de største favorittene. Der satt også Norge godt representert med Tobias Foss og Andreas Leknessund.

Den fartsfylte starten gikk etter hvert over i en langt roligere fase. Fra mellombruddet klarte fem ryttere å støte seg opp til det opprinnelige bruddet.

Leknessund forsøkte også å komme seg opp, men avstanden opp ble for stor og han valgte å vente inn hovedfeltet igjen. Der var det Spania og Nederland som tok mesteparten av ansvaret. Gradvis ble avstanden kjørt nedover fra rundt syv og et halvt minutt inne på de elleve rundene i VM-byen Wollongong, og på den femte siste runden ble farten for alvor skrudd opp.

Et nytt mellombrudd ble skapt med 75 kilometer igjen og igjen var Norge representert, denne gangen med Rasmus Tiller.

Spesiell opptakt

Nederlenderen Mathieu van der Poel brøt fellesstarten i Sykkel-VM i Wollongong i Australia etter bare 30 kilometer.

– Det er det sykeste jeg har hørt på lenge. Da skjønner jeg han ikke føler seg helt rå. Det var en syk historie, sier Kristoff til TV 2.

Nå viser det seg at opptakten til løpet var svært spesiell for nederlenderen.

Han skal ifølge belgiske Sporza.be ha blitt vekket på natten på hotellrommet sitt av noen barn som banket på døren gjentatte ganger. Utøveren ble irritert, og en av barna, en jente, hevder å ha blitt skadet i armen da van der Poel sa i fra. Politiet ble tilkalt, og van der Poel ble arrestert.

– Det er sant, ja. Det var en liten disputt, sier nederelenderen.

– Jeg var ikke tilbake på hotellrommet før klokken 4 i natt. Det er ikke ideelt, sa han før starten av løpet ifølge sporza.de.

Utøveren er også intervjuet av nederlandske Nos.nl etter løpet.

Han innrømmer at han ikke sa fra til barna på en behersket måte.

– Jeg ba dem ikke pent om å stoppe. Så ble politiet tilkalt og jeg ble arrestert.

Van der Poel må ifølge storavisen Sydney Morning Herald møte i retten neste uke.

De skriver at utøveren skal ha dyttet to jenter og politiet har siktet ham for to tilfeller av fysisk angrep.

Bare noen uker før VM-rittet smalt Kristoff i bakken:

Fikk passet inndratt

Christoph Roodhoft er lagleder i Alpecin-Deceuninck har uttalt seg etter løpet i et intervju TV 2 har vist. Han bekrefter at van der Poels pass er foreløpig inndratt i seks uker.

– Veldig uventet, sier Roodhooft om situasjonen.

– Det var åpenbart noen barn som var på døren hans, og etter den tredje gangen var han lei av det og gikk ut. Det var tilsynelatende barn, tenåringer, uten foreldre, og noen ringte åpenbart politiet og de kom. De ba ham om å bli med til stasjonen for å gi en forklaring.

Roodhooft blir spurt om van der Poel var fysisk med barna på noe vis.

– Nei, nei, svarer han.

Roodhooft sier utøveren ble med til politistasjonen hvor han forklarte seg, og kunne etterpå forlate stedet.

– De sier at passet hans er inndratt frem til 23. oktober. Hvorfor det?

– Det er standard prosedyre i seks uker når noe slikt skjer, og du ikke er australsk statsborger. Det var slik jeg forstod det.

– Han har ikke sovet i natt og han var psykisk sett også litt knekt. Han hadde forventet så mye av denne dagen og hadde gjort alt han kunne de siste to månedene.