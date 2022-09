Favoritt arrestert etter bråk på hotellet

SYDNEY (VG) Mathieu van der Poel ble arrestert før fellesstarten i Sykkel-VM. Neste uke må han møte i retten.

I TRØBBEL: Den nederlandske syklisten Mathieu van der Poel.

25. sep. 2022 04:22 Sist oppdatert 20 minutter siden

Nederlenderen Mathieu van der Poel har brutt fellesstarten i Sykkel-VM i Wollongong i Australia etter bare 30 kilometer.

Nå viser det seg at opptakten til løpet var svært spesiell for nederelenderen.

Han skal ifølge belgiske Sporza.be ha blitt vekket på natten på hotellrommet sitt av noen barn som banket på døren gjentatte ganger. Utøveren ble irritert, og en av barna, en jente, hevder å ha blitt skadet i armen da van der Poel sa i fra. Politiet ble tilkalt, og van der Poel ble arrestert.

– Det er sant, ja. Det var en liten disputt, sier nederelenderen.

– Jeg var ikke tilbake på hotellrommet før klokken 4 i natt. Det er ikke ideelt, sa han før starten av løpet ifølge sporza.de.

Utøveren er også intervjuet av nederlandske Nos.nl etter løpet.

Han innrømmer at han ikke sa fra til barna på en behersket måte.

– Jeg ba dem ikke pent om å stoppe. Så ble politiet tilkalt og jeg ble arrestert.

Van der Poel må ifølge storavisen Sydney Morning Herald møte i retten neste uke. De skriver at utøveren skal ha dyttet to jenter og politiet har siktet ham for to tilfeller av fysisk angrep.

Fikk passet inndratt

Christoph Roodhoft er lagleder i Alpecin-Deceuninck har uttalt seg etter løpet i et intervju TV 2 har vist. Han bekrefter at van der Poels pass er foreløpig inndratt i seks uker.

– Veldig uventet, sier Roodhooft om situasjonen.

– Det var åpenbart noen barn som var på døren hans, og etter den tredje gangen var han lei av det og gikk ut. Det var tilsynelatende barn, tenåringer, uten foreldre, og noen ringte åpenbart politiet og de kom. De ba ham om å bli med til stasjonen for å gi en forklaring.

Roodhooft blir spurt om van der Poel var fysisk med barna på noe vis.

– Nei, nei, svarer han.

Roodhooft sier utøveren ble med til politistasjonen hvor han forklarte seg, og kunne etterpå forlate stedet.

– De sier at passet hans er inndratt frem til 23. oktober. Hvorfor det?

– Det er standard prosedyre i seks uker når noe slikt skjer, og du ikke er australsk statsborger. Det var slik jeg forstod det.

– Han har ikke sovet i natt og han var psykisk sett også litt knekt. Han hadde forventet så mye av denne dagen og hadde gjort alt han kunne de siste to månedene.