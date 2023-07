Advokaten om Kolstad-dramaet: – Ikke landet noe som helst

Etter tirsdagens møtevirksomhet, er Kolstad-stjernene i tenkeboksen om de skal godta klubbens lønnskutt.

Stjernene Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud skal være to av dem som er blitt om å ta et lønnskutt. Her sammen med Kolstad-sjef Jostein Sivertsen.





– Klubben har fremmet et kollektivt forslag, men her er det også noen individuelle forhold. Forslaget fra klubben vil treffe spillerne ulikt og noens hverdag vil rammes hardere enn andres. Uansett er det like kjipt for alle sammen å forholde seg til et eventuelt lønnskutt.

Det sier NISO NISONorske Idrettsutøveres sentralorganisasjon-advokat Eirik Monsen dagen etter at Kolstad bekreftet de økonomiske utfordringene klubben står i.