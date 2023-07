Nå kommer RBK-spilleren med en gladmelding

Tobias Børkeeiet sikter mot skadecomeback.

LERKENDAL: Rosenborg trente dagen etter hjemmetapet mot Lillestrøm. Tobias Børkeeiet. Vis mer

– Tobias er på vei tilbake. Han kan være klar for troppen til helga. Planen er at han skal trene for fullt denne uka, sier RBK-trener Svein Maalen.

Midtbanespilleren trøblet med en strekk på baksiden av låret under oppkjøringen, og under cupkampen mot Blink spilte Børkeeiet med nye smerter i jakten på utligning.