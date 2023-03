Hedda (22) på lag med Formel 1-profilen

I tillegg til Hosås er det nå klart at bergenseren Andreas Bakkerud blir reservefører i Extreme-E for 2023. De norske er ikke blant de mest kjente navnene i Extreme-E-serien for 2023. Det kryr av teameiere og førere på øverste kjendishylle i motorsporten.

Formel 1-verdensmesterne Nico Rosberg, Jenson Button og Lewis Hamilton er blant de mange som har egne team, det samme har familien Andretti og tidligere rally-verdensmester Carlos Sainz (faren til Formel 1-føreren). Også Formel 1-stallen McLaren har sitt eget team.

Av mange kjente førere kan ellers nevnes Petter Solbergs gamle teamkollega Johan Kristoffersson, tyskeren Timo Scheider, den svenske legenden Mattias Ekström og den amerikanske superstjernen Tanner Foust, samt en rekke av de mest kjente kvinnelige racerførerne i verden: Christine GZ, Mikaela Åhlin-Kottulinsky og Cristina Gutiérrez.

Årets Extreme-E-serie går over ti løp, der det er to løp i hver mesterskapsrunde. 2023 er det tredje året serien blir kjørt.