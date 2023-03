FIS tester smøregrep mot norsk dominans: – Vil aldri bli 100 prosent rettferdig

Under verdenscupsprintene i Tallinn får ikke de norske langrennsstjernene benytte seg av sitt enorme smøreapparat. Der skal det testes felles smøring.

Johannes Høsflot Klæbo og resten av de norske sprinterne skal gå på felles smøring som konkurrentene under verdenscupsprinten i Tallinn til uken.

17.03.2023 10:34

Det betyr at alle nasjoner skal bruke de samme produktene under skiene, og at de ikke får bruke like mange smørere som de pleier, skriver NRK.

Løperne skal likevel fortsatt bruke sine egne ski, sine egne manuelle strukturer og de kan benytte seg av Norges slipemaskiner.

– Vi får gjøre som vi får beskjed om, det er vel det som er hele greia, sier Norges smøresjef Stein Olav Snesrud.

Målet med smøregrepet et å både kutte kostnader og redusere forskjellene mellom de små og store nasjonene.

– Det vil aldri bli 100 prosent rettferdig, men det kan være en måte å holde kostnadene mer under kontroll, sier renndirektør Michal Lamplot Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Sprintene i Tallinn arrangeres tirsdag 21. mars. Prologenes gås fra klokken 16.00, mens utslagsrundene starter 18.30.