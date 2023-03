Ny tittel for RBK-topp: - For meg handler det ikke om makt

Roar Vikvang kom inn i Rosenborg for to år siden. Nå er han en av klubbens øverste sjefer.

Som leder sport er Roar Vikvang blitt utpekt som strategen bak Rosenborgs sportslige satsing de kommende årene.

17.03.2023 09:49 Oppdatert 17.03.2023 10:25

– For meg handler det ikke om makt. Men det handler om en definert rolle som skal være med på å sikre den sportslige retningen, sier Roar Vikvang.

Det var en overraskelse for mange da organisasjonskartet som ble presentert på RBKs årsmøte i fjor avslørte at Vikvang gikk inn i en nyopprettet midlertidig stilling som sportslig koordinator. Brått hadde akademilederen hoppet et hakk opp i klubbhierarkiet og blitt sjefen til Micke Dorsin.