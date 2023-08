Christian Gyldenøhr 3

Bare fire år etter at han ble lam, er Christian Gyldenøhr (37) klar for para-VM. Men deltakelsen er bare et ledd mot målet han avslørte overfor faren da han våknet fra koma. Nå nærmer han seg den store drømmen

Publisert: 08.08.2023

KRISTIANSAND: – Jeg gleder meg veldig. Dette er den største sykkelbegivenheten i verden noensinne, forteller Christian Gyldenøhr.

Søndag reiste han til Skottland for å delta i det aller første sykkel-VM hvor alle sykkelgrener – både for funksjonsfriske og parautøvere – er samlet til ett og samme mesterskap.