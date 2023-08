Sykkelstjerne trekker seg fra VM

Biiam Girmay trekker seg fra verdensmesterskapet i sykkel. Det opplyser 23-åringens lag.

– Jeg er så klart veldig skuffet over at jeg må trekke meg fra VM, som har vært et hovedmål for meg denne sesongen helt siden vinteren, sier Girmay i en uttalelse.

GCN skrev onsdag formiddag at fire av de syv syklistene som skulle sykle VM for Eritrea har blitt nektet visum til Storbritannia. Girmay, som var en av favorittene til å vinne VM, er en av dem.

Nettstedet skriver videre at det er usikkert hvorfor Girmay og de tre andre eritreiske syklistene foreløpig er nekter visum.

Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus, og Amanuel Ghebreigzabhier har også fått avslag på visumsøknaden sin.

Landeveisrittet sykles søndag.

Girmay ble den første svarte afrikaner til å vinne en etappe i Giro d’Italia og en brosteinsklassiker i fjor.