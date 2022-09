Ruud kan bli verdensener uten å vinne US Open: – Det er en vits

Internasjonale tenniseksperter fnyser av ATP-rankingen – og mener det er latterlig at Casper Ruud (23) kan gå helt til topps på verdensrankingen selv uten å vinne US Open.

TIL SEMI: Casper Ruud takker Matteo Berrettini for kampen etter at nordmannen gikk seirende ut i kvartfinalen i US Open.

Det kommer frem i «The Tennis Podcast», der man diskuterer at semifinaleklare Casper Ruud både spiller for US Open-tittelen og for å bli verdensener.

– Men han må vinne US Open for å bli det? spør David Law, kommentator for BBC, i podkasten.

– Nei, hvis han kommer til finalen, og Carlos Alcaraz ikke vinner, så blir han nummer én, påpeker Catherine Whitaker, som er reporter for Eurosport.

– Det er en vits, utbryter Law.

Fakta Stillingen på ATP-rankingen nå: 1. Daniil Medvedev, Russland 6.885. 2. Alexander Zverev, Tyskland 5.760. 3. Rafael Nadal, Spania 5.630. 4. Carlos Alcaraz, Spania 5.100. 5. Stefanos Tsitsipas, Hellas 4.890. 6. Novak Djokovic, Serbia 4.770. 7. Casper Ruud, Norge 4.695. 8. Felix Auger-Aliassime, Canada 3.625. På liverankingen ser det slik ut: Rafael Nadal - 5810 poeng (utslått) Carlos Alcaraz - 5460 poeng (i semifinale) Casper Ruud - 5370 poeng (i semifinale) Daniil Medvedev - 5065 poeng (utslått) Vis mer

– Ja, det er det. Unnskyld til Casper Ruud, som er en enorm tennisspiller og en fin gutt, men absolutt ingen vil hevde at han er den beste tennisspilleren i verden, svarer Whitaker.

– Nadal har to Grand Slam-titler, og han er ikke verdensener mens Casper Ruud kan bli det, hva handler det om? spør Law.

Den tredje deltageren i podkasten, Matt Roberts, sier han «ikke bryr seg om rankingen når det er sånn» og peker på at det ikke ble delt ut rankingpoeng i Wimbledon, på grunn av at russiske spillere ikke fikk delta.

På liverankingen er Rafael Nadal på topp, men spanjolen er ute av US Open.

Hvis Ruud vinner US Open, blir han verdensener uansett.

Hvis Ruud kommer til finalen, så blir han verdensener så lenge han ikke møter Carlos Alcaraz. Hvis de to møtes i finalen, er det vinneren som ender som verdensener.

Torsdag morgen norsk tid tok Alcaraz seg til semifinale på bekostning av Jannik Sinner i en maratonkamp som strakk seg over fem timer.

Christian Ruud på tribunen under kvartfinalen der Casper Ruud slo ut italienske Matteo Berrettini under US Open i Tennis i New York.

Trener Christian Ruud sier at det er helt fantastisk om sønnen blir verdensener, men at fokuset før semifinalen mot den russiske bamsen Karen Khatsjanov er å spille god tennis.

Han forstår at ATP-rankingen diskuteres.

– Det er litt spesielt. At det ikke ble gitt poeng i Wimbledon gjør det litt urettferdig. De som gjorde det bra der får jo ikke de poengene. Så var ikke Djokovic med i Australian Open og det er synd for ham. Men reglene er like for alle, så det er ikke Caspers feil, sier han.

Djokovic har ikke fått delta i Australian Open, US Open og flere andre toppturneringer i USA og Canada fordi han ikke har tatt coronavaksinen. Serberen vant Wimbledon, men der ble det ikke delt ut noen rankingpoeng på grunn av utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere.

Ruud peker på at tennisporten mangler en klar ener i år.

– Normalt har eneren rundt 10.000 poeng, og så er det store avstander nedover. Nå er det jevnere. Mange har 5–6000 poeng. Det har gjort at Casper er i posisjon. Han har selv tatt poengene sine, så man kan ikke si at det ikke er fortjent.

Casper Ruuds pleier kropp, får massasje og trener rolig onsdag og torsdag. Fredag er det semifinale.

– Han får en ekstra hviledag. Han hadde ikke nødvendigvis trengt det, men det er behagelig. Nå skal han bruke de to neste dagene til å lade overskudd, så er det «all in» på fredag.

