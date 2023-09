Baldauf knuste svenske – ute av VM etter kvartfinaletap

Felix Baldauf (28) herjet med svenske Aleksandar Stjepanetic (26) i bryte-VM i Beograd, men fikk det for tøft i kvartfinalen.

FOR TØFF: Mohammad Saravi kaster rundt på Felix Baldauf i VM-kvartfinalen. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 13:49 Oppdatert: 22.09.2023 17:47

Den høyt rangerte iraneren Mohammad Saravi, som tok VM-gull i Oslo i 2021, og sølv i Tokyo-OL samme år, ble for vanskelig for Baldauf.

Les også: Bullen tok bronse: «Jeg skal til OL!»

Saravi ledet 3–0 etter den første omgangen, og selv om Baldauf reduserte til 1–3 klarte han ikke å løfte eller rulle motstanderen i parterre. Oppgjøret endte 1–4, og Baldauf måtte håpe at Saravi nådde finalen slik at han kunne gå rekvalifisering lørdag.

Men Saravi tapte semifinaken, og dermed er VM over for Baldauf over.

SLÅTT UT: En skuffet Felix Baldauf tapte kvartfinalen i VM. Vis mer

De fem beste i hver OL-vektklasse i dette verdensmesterskapet sørger for at nasjonen kvalifiserer seg til Paris-OL neste sommer.

Knuste svenske

Baldauf avgjorde åttedelsfinalen mot svensken Aleksandar Stjepanetic tidlig, og før første omgang var over ledet han 9–0. Oppgjøret ble stoppet på grunn av poengmessig overlegenhet.

I den første kampen vant Baldauf 3–1 mot Giorgi Melia fra Georgia.

OVERLEGEN: Felix Baldauf vant 9–0 mot svenske Aleksandar Stjepanetic. Vis mer

Jørgensen ute

Håvard Jørgensen fikk en god start i sin første kamp i 72-kilosklassen da han vant 4–0 mot Akit Gulia fra India.

I åttedelsfinalen ledet Jørgensen 3–0 mot VM-sølvvinneren fra i fjor, aserbajdsjanske Ulvi Ganizade, men seieren glapp mot slutten av kampen. En frustrert Jørgensen tok en «challenge» da 12 sekunder gjensto ettersom han mente motstanderen skallet.

Klagen ble avvist etter at TV-bildene var studert, og dermed fikk Ganizade enda et poeng og Jørgensen maktet ikke å slå tilbake i sluttsekundene.

Dersom Ganizade hadde kommet seg til finalen ville Jørgensen rekvalifisering, men aserbajdsjaneren tapte allerede i kvartfinalen.

72 kilo er for øvrig ikke OL-vektklasse. Jørgensen konkurrerer med Morten Thoresen om å få bryte i 67-kilosklassen, og det var Thoresen som fikk sjansen til det i VM i Beograd.

Bullen kvalifiserte seg

Han skal i aksjon lørdag, og det samme skal Exacue Mukubu i 87-kilosklassen.

Grace Bullen sikret seg bronsemedalje i 62-kilosklassen torsdag kveld, og er foreløpig den eneste norske bryteren som har klart kvalifiseringen.

PS! Per-Anders Kure tapte første rekvalifiseringskamp i 77-kilosklassen fredag formiddag, og er også ute av mesterskapet.