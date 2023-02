Han var en av verdens største fotballstjerner. Men den omstridte teksten på flagget hintet om en annen lidenskap. Nå skal ferdighetene hans avsløres for et internasjonalt publikum. «Urettferdig å være så god i fotball og golf samtidig»

Denne uken får den pensjonerte fotballstjernen Gareth Bale (35) utløp for sin store lidenskap. Tidligere har den gitt ham problemer.

01.02.2023 16:56 Oppdatert 01.02.2023 17:06

Det er november 2019. Wales har nettopp vunnet kampen som skal sende dem videre til EM. Gareth Bale er i ekstase. På tribunen jubler supporterne. Noen kaster et flagg ned på gresset, som laget plukker opp og holder foran seg. Bale står i midten og smiler bredest av alle. På flagget står det «Wales. Golf. Madrid. In that order.»

En humoristisk liste over Bales prioriteringer. Han synes det er morsomt. Men stjernespilleren aner ikke hvor sterke reaksjoner handlingen kommer til å vekke i Spania og Real Madrid.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn