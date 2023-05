Dommersjef utestengt inntil videre

Det europeiske håndballforbundets dommersjef, makedoneren Dragan Nachevski, er fritatt for alle sine oppgaver inntil videre. Det skal skyldes avsløringer fra dansk TV 2.

DOMMERSJEF: Dragan Nachevski. Vis mer

Dansk TV 2 skriver at det skyldes informasjon som EHF har mottatt fra nettopp TV 2 Danmark i forbindelse med at jobber med en dokumentar om mulig matchfiksing i internasjonal håndball.

Beslutningen om å ekskludere Nachevski inntil videre ble tatt på et ekstraordinært møte i EHF-styret torsdag, heter det.

– TV 2 fikk i 2019 en rekke tips omkring Dragan Nachevski, som i mange år har satt opp dommere til internasjonale håndballkamper, også til sluttrunder. På den bakgrunn valgte vi å sette opp et møte med Dragan Nachevski på et hotell under EM i Sverige i januar 2020. Nachevski trodde han møte en kinesisk forretningsmann, men møtet i virkeligheten en skuespiller hyret inn av TV 2, heter det.