Skistjernens lillebror senket Kåres Ranheim: – Deilig

Erik Stavås Skistad og Mjøndalen sikret seieren sekunder før slutt.

Kåre Ingebrigtsen kunne se Ranheim ta ledelsen to ganger – før Mjøndalen utlignet igjen og igjen. Til slutt var det gjestene som sørget for seier.

24.06.2023 16:53 Oppdatert 24.06.2023 17:24

Ranheim 2–3 Mjøndalen

RANHEIM: Ranheim kom fra et knusende 0–3-tap mot Kongsvinger. En sen Mjøndalen-scoring av Erik Stavås Skistad, lillebror til skistjerne Kristine, sørget for et nytt Ranheim-tap lørdag.