Bekreftet: 20-åring klar for Rosenborg

Jayden Nelson har signert for Rosenborg. Kjetil Rekdal sier RBK får en anvendelig spiller.

Jayden Nelson på Brakka tidliger

08.02.2023 19:04 Oppdatert 08.02.2023 19:18

Jayden Nelson har signert en kontrakt med Rosenborg ut 2026.

– Jeg er veldig glad for å være her. Dette er en ny erfaring for meg og jeg ser frem til å sette i gang og vise meg frem, sier Nelson til RBK.no.

