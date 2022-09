Trøblete VM-oppladning for Kristoff: – Vært ganske syk

Alexander Kristoff (35) er Norges store VM-håp neste helg, men innrømmer at sykdom har satt ham tilbake i oppkjøringen. I jakt på VM-formen, ødela en velt for ham lørdag.

Mens flere ryttere, inkludert resten av det norske seksmannslaget til herrenes fellesstart, allerede er på plass i Australia, gjør Alexander Kristoff unna de siste VM-forberedelsene i Belgia denne helgen.

Både Kristoff selv og trener Stein Ørn har tidligere innrømmet at de tar «en sjanse» ved å ha avreisen til Australia så tett på VM-fellesstarten, som arrangeres 25. september.

Lørdag kjørte han Primus Classic, hvor en velt med to kilometer igjen hindret ham fra å kjempe om seieren.

I etterkant avslørte han at han har slitt med sykdom inn mot rittet.

– Jeg følte meg ikke all verden underveis. Jeg har akkurat vært ganske syk i en ukes tid. Men i avslutningen følte jeg meg veldig bra. Men plutselig rundt en sving hvor jeg satt veldig fint plassert foran i femteposisjon og tenkte jeg skulle slippe unna trøbbel, så får jeg en sykkel i hodet og blir taklet ned, skriver Kristoff til VG.

Nordmannen trillet til slutt inn til en 58. plass, nesten to minutter bak vinneren Jordi Meeus.

– Jeg tror jeg kunne kjempet om seieren. Ganske irriterende at profesjonelle syklister ikke klarer å ta enkle 90-graderssvinger, skriver Kristoff videre, og legger ved en blunkeemoji.

SØLVVINNER: Alexander Kristoffs beste VM-minne, bare spurtslått av Peter Sagan i Bergen i 2017.

Veteranen, som har sølv som sitt beste resultat i VM tidligere i karrieren, forteller at han virker til å ha kommet seg unna velten uten særlige skader.

På spørsmål om sykdomsperioden, svarer han:

– Jeg vet ikke helt hva det var, men jeg hadde feber i to dager. Snuen er gul og brun, så da er det bakterier, og ikke coronavirus, skriver Kristoff, som i Gruppo Compatto-podkasten tidligere i år fortalte at han tror han var smittet av coronaviruset like i forkant av Tour de France.

Med VM rett rundt hjørnet, er han usikker på hva sykdomsperioden har gjort med ham.

– Jeg føler meg ikke helt der jeg ønsker. Sykdommen har nok satt meg litt tilbake. Men når man har vært syk, så kommer formen fort tilbake også, så muligens er det veldig bra om en uke. Jeg får et ritt til i morgen (søndag) også, så jeg håper at jeg føler meg enda litt bedre i morgen og at velten i dag ikke setter meg tilbake, forteller Kristoff, som deltar i Gooikse Pijl søndag.

Kristoff kjørte sitt første VM i eliteklassen i 2010, da Thor Hushovd ble verdensmester i australske Geelong.

I år er igjen VM lagt til Australia, denne gangen til Wollongong. 35 år gamle Kristoff har blitt utpekt som en «selvskreven kaptein» for det norske laget på herrenes fellesstart.

Mesterskapet starter allerede natt til søndag, med tempo for både damer og herrer (Andreas Leknessund og Tobias Foss som norske deltakere). VM avsluttes med herrenes fellesstart søndag 25. september.