Grusomt krasj under Sveits rundt: Syklist gjenopplivet

Den sveitsiske syklisten Gino Mäder er gjenopplivet og fraktet til sykehus i luftambulanse etter et stygt fall under Sveits rundt. 26-åringen ble funnet «bevegelsesløs» i et vann etter ulykken.

ALVORLIG SKADET: Gino Mäder ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Vis mer





Det var mot slutten av «Kongeetappen» av Sveits rundt at det gikk galt for Mäder. I en tøff utforbakke havnet han i en stygg ulykke.

– To ryttere krasjet i veldig høy fart. Rittlegen var på plass innen to minutter. Magnus Sheffield responderte. Gino Mäder lå bevegelsesløs i vannet. Han ble umiddelbart gjenopplivet og transportert til sykehuset i Chur med luftambulanse, skriver arrangøren i en pressemelding.

– Alvorligheten av skadene er foreløpig ikke fullt klargjort. En oppdatering vil bli gitt så fort det er ny informasjon tilgjengelig.

Ifølge Blick er Mäder fraktet til sykehus med alvorlige skader. Han ble behandlet lenge på ulykkesstedet.

Carl Fredrik Hagen er den eneste nordmannen som deltar i rittet. Han så ikke ulykken.

– Men jeg så sykkelen hans som sto fast i en stolpe langs veien rundt to kilometer nedenfor Albulapass, ned mot Engadindalen. Det så ikke pent ut, men jeg så ingen rytter. Kun sykkelen og ambulansen, forteller Hagen til TV 2.

Ineos-rytter Magnus Sheffield krasjet på samme sted. Bilder fra stedet viser at han kom seg på beina igjen.

– Begge rytterne er på vei til sykehuset. Så vidt vi vet er Magnus Sheffield mindre alvorlig skadet. Gino Mäder pådro seg alvorlige skader, men jeg kan ikke gå nærmere inn på dem, sier Sveits rundt-direktør Olivier Senn til SRF.

Ifølge samme TV-kanal kjører rytterne opp mot 100 kilometer i timen der de to stygge fallene fant sted.