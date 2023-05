Isabell (17) tar opp kampen med gutta

SON (VG) Isabell Rustad (17) har foreløpig ikke lappen – men det hindrer henne ikke å bli den første kvinne som kjører det prestisjefylte skandinaviske Porsche-mesterskapet.

OPTIMIST: Isabell Rustad starter sesongen til helgen. Hun blir i 2023 den første kvinne som kjører fast i det prestisjefylte Porsche-mesterskapet.

06.05.2023 14:10

Der skal hun blant andre konkurrere med svenske-prinsen Carl Philip, mens Aksel Lund Svindal i år har tatt steget opp til den grommeste klassen i det samme mesterskapet.

Hun er datter av motorsportslegenden og «Mesternes Mester»-deltager Tommy Rustad og fikk motorsporten inn med morsmelken.

– Jeg snakket med prinsen. Han har tatt startnummeret mitt, gliser Isabell Rustad når vi treffer henne.

– Utdyp?

– Jeg har nesten alltid hatt nummer 13 – men nå er det opptatt. Prinsen er født den 13. og bruker det nummeret.

Pappa Tommy kjørte i ulike motorsportsmesterskap i 35 år. Han er blant annet europamester i rallycross og har vunnet de prestisjefylte mesterskapene STCC og Renault Spider.

ROSA DETALJER: Isabell Rustad vil gjerne ha en litt «femi» stil over Porschen sin. Derfor er det rosa detaljer.

Men nå handler alt om datteren for 54-åringen, som også er kjent fra bilprogrammene Autofil (NRK) og Broom (TV 2).

– Pappa lovte at jeg og broren min skulle få prøve gokart. Jeg maste og maste og fikk til slutt lov som tiåring i 2015, sier Isabell litt ertende i retning faren.

Siden har hun aldri snudd seg tilbake.

Fra 2021 har det blitt bil. Først en Peugeot 206 som hun fikk låne av onkel Per Jørgensveen, og nå fra 2023 blir det den såkalte Sprint Challenge-klassen for Porsche. Det var denne klassen Lund Svindal også kjørte for – inntil han nå i år tar steget opp til Porsche Carrera Cup.

– Isabell har tatt det veldig fort etter at hun gikk over fra gokart til bil, mener faren.

– Og nå blir det snart lappen også?

– Jeg har allerede tatt teorien, så jeg håper jeg klarer oppkjøringen også, smiler Isabell Rustad, som blir 18 år den 10. juli og som til daglig går på Wang Toppidrett.

– Så vidt vi vet er jeg den første jenta som kjører hele mesterskapet. Det hender det er gjesteførere, og da har det vært jenter innom.

Isabell Rustad kikker på den flotte Porschen – som er mer «feminin» enn de fleste Porscher:

– Det må være noen rosa detaljer! Jeg liker det sånn. Da jeg gikk i barnehagen, var alle klærne mine rosa. Det er favorittfargen.

FLASKET OPP MED MOTORSPORT: Vi skriver mai 2006, og en ti måneder gammel Isabell Rustad blir matet av pappa Tommy under en pause i EM i rallycross i Portugal.

– Kan du hevde deg i teten?

– Jeg har ambisjoner om å kjempe om pallplasser underveis – men jeg aner egentlig ikke hvor jeg kommer til å ligge i feltet. Om vi gaper for høyt.

– Hvorfor er det så få jenter i de «grommeste» klassene i motorsport?

– Jeg tror ofte jenter starter for sent. Men nå begynner det å komme flere og flere. Om ti år tror jeg det blir bedre, sier Isabell Rustad.