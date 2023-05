Astrid Uhrenholdt Jacobsen ferdig som komitéleder

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) tar ikke gjenvalg som leder av den norske utøverkomiteen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen går fra å være leder til å bli vanlig medlem i den norske utøverkomiteen.

11.05.2023 10:56 Oppdatert 11.05.2023 12:43

Det får VG bekreftet av den tidligere langrennsløperen.

Jacobsen er i dag utøverrepresentant i IOC. Det at hun i tillegg har vært leder av den norske utøverkomiteen, har fått flere til å rette kritikk mot det som er blitt omtalt som en uheldig dobbeltrolle.

Roeren Kjetil Borch er blant dem som har vært sterkt kritisk. Han rettet nylig åpen mistillit i et eksplosivt brev.

– Jeg har sittet som leder i fire år og tenker det er fint at det regelmessig kommer inn nye krefter, sier Jacobsen.

Hun påpeker at utøverkomiteen har fått en mer synlig og viktig rolle de siste årene, og at hun ikke kan forsvare ressursbruken ved siden av jobben som lege lenger.

Kjetil Borch, her fra Tokyo-OL, der han tok sølv.

Jacobsen fortsetter som vanlig medlem i utøverkomiteen, siden hun sitter i IOCs utøverkomité.

– Det er med andre ord ikke opp til meg om jeg skal sitte i utøverkomiteen, sier hun.

– I hvilken grad har kritikken fra Borch og andre, knyttet til dobbeltroller, spilt inn på avgjørelsen?

Jacobsen åpner med å understreke at rollene hun har innehatt, er en konsekvens av verv som utøverne har gitt henne.

– 24. april vedtok idrettsstyret nye vedtekter for utøverkomitéen, slik at ikke jeg – eller noen andre – lenger må eller kan være både IOC-medlem og utøverkomitéens representant i idrettsstyret. Dette har med andre ord heller ikke vært opp til meg, sier hun.

Tidligere har det aldri vært nok utøvere som har ønsket seg til komiteen til at det er blitt avholdt et faktisk valg.

Men i vår har det kommet seks nominasjoner, og dermed skal det holdes valg for første gang. En av dem som ønsker seg en plass rundt bordet, er Marit Årdalsbakke. Hun er nominert av Norges Vektløfterforbund.

Der forteller generalsekretær Svein-Erik Edvartsen om en ryddig og god kommunikasjon med Jacobsen.

– Vi stusset dog på at nominasjoner skulle sendes dagens leder (Jacobsen, journ. anm.) fordi det i skrivende stund ikke eksisterer en valgkomité, til tross for at vedtektene til Nifs utøverkomité sier det skal være en, skriver Edvartsen i en tekstmelding til VG.

Han viser til dokumentet som fortsatt ligger tilgjengelig på nettsidene til Olympiatoppen og som beskriver kravet om en valgkomité.

Svein-Erik Edvartsen har fortid som toppdommer i fotball. Nå er han generalsekretær i Vektløfterforbundet.

Jacobsen understreker på sin side at det ikke kreves noen valgkomité etter dagens regelverk, som ble oppdatert for noen uker siden.

– Dagens vedtekter, av 24.04.23, krever ikke en valgkomité, etter oppdatering i henhold til IOCs retningslinjer. For dem som lurer på hvorfor IOC skal legge føringer, så er det fordi utøverkomiteen ble opprettet etter krav fra IOC til alle nasjonale olympiske komiteer, sier hun.

Jacobsen er fornøyd med seks innkomne nominasjoner. – At engasjementet nå er større, er veldig gledelig. Det vil være opp til utøverkomiteen å beslutte om man ønsker en valgkomité ved senere valg, sier hun.