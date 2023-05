Trener med RBK: - Sa tidlig til RBK at de bør se på dem

To dager før kampen mot Raufoss lar Ranheim to av sine mest sentrale spillere trene med Rosenborg.

11.05.2023 10:16 Oppdatert 11.05.2023 10:31

– Siden jeg kom hit har jeg pratet ganske jevnlig med Trond Henriksen (speider og toppspillerutvikler i RBK, journ. anm.), og de to der har det vært interesse rundt. Vi sa tidlig til RBK at de der bør de se på. Og nå passet det å ta dem med på RBK-trening, sier Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

De to som skal trene med Rosenborg torsdag er midtstopper Sondre Klingen Langås og indreløper Ruben Alte. Begge har startet alt for Ranheim denne sesongen, og dermed sterkt bidragsytende til at Ranheim topper tabellen i førstedivisjon.