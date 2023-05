Haaland preger de spanske avisene før gigantmøtet: Sammenlignes med seriemorder

En av sesongens viktigste kamper står for tur for Erling Braut Haaland (22) og Manchester City. I Spania er det tydelig at mannen som blir omtalt som «et monster» er den Real Madrid bør passe seg for.

FRYKTET: Erling Braut Haaland får mye oppmerksomhet før kampen mot Real Madrid.

«Et monster venter», står det på forsiden av Marca, sammen med et bilde av Erling Braut Haaland.

Real Madrid burde være fryktløse når det kommer til Champions League, for ingen lag er bedre i verdens største klubbturnering. «Galácticos Galácticos «Galácticos» kan oversettes til superstjerner. Real Madrid fikk kallenavnet på 2000-tallet, da de kjøpte verdensstjerner som David Beckham, Zinedine Zidane, Luís Figo og Ronaldo. » har vunnet 14 ganger. For å sette det i perspektiv er AC Milan på annenplass, med 7 titler.

Men skal vi tro spanske medier skjelver de i Madrid når nordmannen som har scoret 51 mål på 46 kamper kommer til byen.

FORSIDEN: Slik ser forsiden på den spanske storavisen Marca ut tirsdag morgen.

«Han har skapt kaos i Europa med sin majestetiske sesong», skriver den spanske avisen AS.

Som så mange før lar de seg forbause over fysikken til den 1.95 høye kraftpakken fra Bryne, videre begynner de å sammenligne ham med Hannibal Lecter – den ikoniske seriemorderen, mest kjent fra filmen «Nattsvermeren» fra 1991.

Ikke fordi Haaland er så dødelig foran mål, men på grunn av dietten hans.

SERIEMORDER: Anthony Hopkins spilte Hannibal Lecter i «Nattsvermeren.

For Haaland etterlater lite til tilfeldighetene, ved å blant annet filtrere vannet fra springen.

– Jeg tror det kan ha store fordeler for kroppen, sa Haaland i Viaplay-dokumentaren «Haaland: Valget».

I dokumentaren kom det også frem at det langt fra bare er den sagnomsuste lasagnen som er en del av dietten til spissen, for da han viste frem fryseren kom det frem at han spiser både hjerte og lever.

«Han følger en diett i rene Hannibal Lecter-stil», skriver Diario AS. Den fiksjonelle karakteren Lecter drepte sine ofre, for deretter å spise dem.

Så spørs det om Haaland er så sulten når Manchester City møter Real Madrid i den første semifinalen i Champions League 21.00 tirsdag kveld.

