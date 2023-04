Slår tilbake mot kritikken

Erling Moe forstår at folk roper krise. Men treneren avviser at han har skiftet system, og garanterer at MFK kommer sterkt tilbake.

Avslappet: Erling Moe lar seg ikke stresse av at omgivelsene mener det er krise på Aker stadion.

25.04.2023 14:31 Oppdatert 25.04.2023 14:55

Tapet mot Lillestrøm er ferdig analysert. Forberedelsene til søndagens møte med Stabæk er godt i gang. Det er overhodet ingen tegn til krise på trenerkontoret på Aker stadion.

– Jeg har ikke noe problem med å forstå at de som følger oss utenfra bruker slike ord, men vi gjør ikke det. Jeg har vært med så lenge at jeg har opplevd mange slike perioder før. Vi satt her og snakket om dette i fjor, i 2021 og da vi tok gull i 2019. Vi har alltid klart å komme oss ut av det, og jeg er overbevist om at vi gjør det nå, også. Så får vi se hvor fort vi klarer det.