Ny VM–nedtur for Granerud: – Det er dritt

PLANICA (VG) Forbannelsen fortsetter for Halvor Egner Granerud (26). Han lå an til medalje, men skuffet stort i andre omgang og ble nummer sju i stor bakke.

forrige

















fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG













03.03.2023 19:16 Oppdatert 03.03.2023 20:03

Nordmannen hadde et bra utgangspunkt etter første omgang og hadde bronsemedaljen i lommen, men det sviktet i andre omgang for Halvor Egner Granerud.

– Det er kjipt. Det er årets nest-verste resultat og jeg har mine to dårligste renn i den bakken her. Det er dritt, men sånn er livet noen ganger, sier Granerud til NRK.

– Jeg er veldig fornøyd med førsteomgang. 2. omgang blir jeg litt i overkant ivrig. Jeg er ikke like flink til å holde på arbeidsoppgavene mine. Samtidig er jeg veldig fornøyd med at jeg fikk til et hopp, sier 26-åringen til VG.

– Du har parkert denne gjengen tidligere i sesongen, sier Clas Brede Bråthen (hoppsjef). Hva tanker gjør du deg da om at det ikke klaffer i VM?

– Det er sånn det er av og til. Hoppingen har ikke vært som jeg ønsket verken i trening eller konkurranse, og da blir det litt sånn, svarer Granerud og legger til:

– Det er små marginer fra man vinner til man er nummer syv. Det er en evig kamp for å holde hoppingen god nok.

– Du virker rolig og analytisk. Hvordan er det med følelsene?

– Jeg merket tidlig her i pressesonen at jeg må på en måte bare akseptere det og gå på videre. Men så kan det hende at når jeg er ferdig med dere så kommer det litt mer kjipe følelser, svarer Granerud.

Granerud var nummer tre og lå kun tre poeng bak ledende Ryoyu Kobayashi etter førsteomgang.

Førstehoppet var på 131 meter, en del kortere enn flere av konkurrentene, men nordmannen hadde veldig trøblete vindforhold.

– Skuffende at Halvor ikke klarer to gode hopp, spesielt når han hopper så bra i første omgang., sier landslagstrener Alexander Stöckl til VG.

– Dere kom hit til VM med verdens beste hopper. Hva tenker du nå når det har gått som det har gått?

– Slik er toppidrett og det må man bare leve med. Det er en ekstra belastning å komme hit som stor favoritt.Det har vi sett mange ganger tidligere at det er vanskelig for den som er verdenscupleder å komme inn i VM og ta en individuell medalje, svarer Stöckl.

I andre omgang gikk det ikke like bra for nordmannen.

Han hoppet bare 130 meter, mens konkurrentene hoppet fem og seks meter lengre.

– Det er veldig kjedelig. Han så litt vel ivrig ut på det siste hoppet. Han ga alt, men det holdt ikke, sier lagkamerat Johann André Forfang til VG om Granerud.

Det ble dermed en ny nedtur for verdenscupleder Granerud, som ikke kom noe høyere enn ellevteplass i normalbakkerennet tidligere i VM.

Slovenske Timi Zajc vant gullet – 10,7 poeng foran Kobayashi som ikke greide å forsvare ledelsen fra førsteomgang.

Dawid Kubacki sikret bronsemedalje.

Fakta Medaljører i storbakken etter Norges siste VM-gull på øvelsen (1995) 1997, Trondheim: Gull: Masahiko Harada

Sølv: Dieter Thoma

Bronse: Sylvain Freiholz 1999, Ramsau: Gull: Martin Schmitt

Sølv: Sven Hannawald

Bronse: Hideharu Miyahira 2001, Lahti: Gull: Martin Schmitt

Sølv: Adam Malysz

Bronse: Janne Ahonen 2003, Val di Fiemme: Gull: Adam Malysz

Sølv: Matti Hautamäki

Bronse: Noriaki Kasai 2005, Oberstdorf: Gull: Janne Ahonen

Sølv: Roar Ljøkelsøy

Bronse: Jakub Janda 2007, Sapporo: Gull: Simon Ammann

Sølv: Harri Olli

Bronse: Roar Ljøkelsøy 2009, Liberec: Gull: Andreas Küttel

Sølv: Martin Schmitt

Bronse: Anders Jacobsen 2011, Oslo: Gull: Gregor Schlierenzauer

Sølv: Thomas Morgenstern

Bronse: Simon Ammann 2013, Val di Fiemme: Gull: Kamil Stoch

Sølv: Peter Prevc

Bronse: Anders Jacobsen 2015, Falun: Gull: Severin Freund

Sølv: Gregor Schlierenzauer

Bronse: Rune Velta 2017, Lathi: Gull: Stefan Kraft

Sølv: Andreas Wellinger

Bronse: Piotr Zyla 2019, Seefeld: Gull: Markus Eisenbichler

Sølv: Karl Geiger

Bronse: Killian Peier 2021, Oberstdorf: Gull: Stefan Kraft

Sølv: Robert Johansson

Bronse: Karl Geiger Vis mer

Johann Andre Forfang ble nummer ti, mens Kristoffer Eriksen Sundal og Marius Lindvik ble henholdvis nummer 18 og 19.

Den nevnte trioen hopper lagkonkurransen sammen med Granerud lørdag. Daniel-André Tande og Robert Johansson er dermed vraket.

Forfang var ikke fornøyd med dommerne da han møtte VG etter konkurransen.

– Jeg føler jeg blir ranet i den første omgangen. Det er kjedelig å bli trukket poeng på et hopp hvor jeg føler jeg ikke kunne gjort så mye annerledes. Den er kjip, sier Forfang til VG.

Forfang fikk tre ganger 18 i tellende stilkarakterer i førsteomgang. Han endte 24,2 poeng bak slovenske Timi Zajc.

Misnøye mot stilkarakterer under mesterskapet er intet nytt for dem som følger godt med; hoppsjef Clas Brede Bråthen langet ut mot dommerne da Anne Odine Strøm sikret VM-bronse.

Norge vant sist VM-gull i stor bakke ved Tommy Ingebrigtsen i 1995, altså for 28 år siden.

Derimot vant Marius Lindvik OL-gull i Kina i fjor. Han tok da den første norske OL-seieren i stor bakke på 58 år.

Norge hadde på forhånd tatt fire medaljer i hopp i Planica-VM: Maren Lundbys sølv i stor bakke, Anna Odine Strøms bronse i normal bakke, mixed-lagets sølv og kvinnelagets bronse.

Lurer du på hva av sport som sendes på TV i helgen? Få oversikt med VGs sportskalender.