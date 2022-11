Sunniva dro til VM som favoritt: - Ser at de har respekt for meg

Når Sunniva Hofstad (18) jakter på VM-gullet i Spania, handler det om å ikke føle seg for trygg.

– Jeg har bestemt meg for å ta gull. Det er målet, sier Sunniva Hofstad.

19. nov. 2022 09:13 Sist oppdatert nå nettopp

– De som kjenner meg vet at jeg er favoritt, og at jeg er god. Jeg går ikke rundt og forventer at alle vet hvem jeg er og har den samme respekten og frykten for meg som de i Europa kanskje har. Men samtidig merker jeg blikkene fra anerkjente trenere, og ser at de har respekt for meg. Det er godt å kjenne på, sier Sunniva Hofstad.

Den regjerende EM-mesteren er på plass i Spania og IBA Youth Championships. I mesterskapets første match gikk hun tre tøffe runder mot en bokser fra Kazakhstan, men vant soleklart.