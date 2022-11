Lewandowski jakter videre på første VM-mål etter straffebom

Robert Lewandowski (34) misset fra krittmerket og er fortsatt uten scoringer i et VM-sluttspill. Polen og Mexico spilte 0-0 i lagenes åpningskamp i Qatar.

Robert Lewandowski greide ikke å styre inn et straffespark i Polens møte med Mexico i VM-sluttspillet i Qatar.

NTB

22. nov. 2022 19:11 Sist oppdatert 20 minutter siden

Mexico-keeper Guillermo Ochoa redder her straffesparket til Robert Lewandowski.

Dermed er Saudi-Arabia sensasjonelt i førersetet i pulje C. Tidligere på dagen snudde golfstaten til 2-1-seier mot Argentina og topper med tre poeng mot det ene til Polen og Mexico.

For de to sistnevnte løsnet det aldri helt i premierekampen. De første minneverdige situasjoner kom først etter en snau time. Da tok dommeren en titt på VAR-monitoren og ga Polen straffe for måten Héctor Moreno hindret Lewandowski på. Bildene viste trøyeholding og en fot som var borti spissen.

Fra ellevemeteren skjøt ikke Lewandowski hardt nok. Avslutningen var heller ikke langt nok ut til siden, og det ga Guillermo Ochoa muligheten til å fiste bort ballen.

Fanfavoritt

Mexicos målvakt er en skikkelig VM-helt i hjemlandet etter strålende spill i både 2014 og 2018, og han ble ikke mindre populær etter tirsdagens redning.

– Livet er lunefullt. Jeg hadde ikke reddet en straffe på veldig lang tid før denne. Livet gir deg slike opplevelser. Når du spiller fotball som barn, drømmer du om å være i VM og skrive historie, sa Ochoa til TUDN.

Lewandowski er Polens mestscorende spiller med 76 landslagsmål, men i VM-sammenheng må han fortsette jakten på sin første scoring. Han gikk også målløs av banen i alle Polens tre gruppekamper i forrige sluttspill.

– I går trente han på straffer og bommet ikke på noen av dem. Også andre store spillere har misset. Det er synd. Jeg vet hvor mye han ønsker å score i VM, så jeg har sympati med ham. La oss håpe han får nye muligheter, sa Polen-trener Czeslaw Michniewicz.

Mange innlegg

Før pause bød to forsiktige lag på en hendelsesfattig omgang. Polen holdt mye på ballen, men uten å spille Lewandowski god. Han fikk ingen offensiv drahjelp, og da blir det tøft selv for en av verdens ypperste målmaskiner.

Etter hvert tok Mexico over og pumpet på med innlegg. Den oppskriften satte ikke Polen på veldig store prøver.

Med uavgjort fortsatte Mexico rekken uten åpningstap i VM. Forrige gang det skjedde for latinamerikanerne, var mot Norge i 1994.

Lørdag går lagene ut i nye puljekamper. Da skal Mexico opp mot et presset Argentina, mens Polens jobb blir å jekke ned Saudi-Arabia.