Wimbledon snur etter 138 år: Får bruke farget undertøy

Fra og med 2023 får kvinner for første gang lov til å bruke farget undertøy i Grand Slam-turneringen Wimbledon.

TRADISJON: Wimbledon myker opp den hvite dresskoden etter protester fra både fans og spillere.

17. nov. 2022 16:30 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Wimbledon på egne hjemmesider arrow-outward-link . Regelen er blitt heftig diskutert de siste årene.

– Vi er forpliktet til å støtte spillerne og lytte til deres tilbakemeldinger om hva som gir best forutsetninger for at de skal spille på sitt beste. Jeg er glad for å kunne bekrefte, etter konsultasjon med spillere og representanter fra forskjellige interessentgrupper, at vi har bestemt oss for å oppdatere «hvite klær»-regelen i Wimbledon, sier Sally Bolton i All England Club, organisasjonen som står bak Wimbledon.

PROTESTER: Den helhvite dresskoden er blitt heftig diskutert de siste årene. Her protesterer tre kvinner under sommerens utgave av turneringen.

Det har vært en helhvit dresskode i Wimbledon helt siden 1877. Kvinner fikk delta i turneringen fra 1884.

– Dette betyr at kvinner og jenter som konkurrerer i Wimbledon vil få valget om å bruke farget undertøy hvis de ønsker det. Håpet vårt er at regelendringen vil hjelpe spillerne med å fokusere ene og alene på å prestere og at dette skal fjerne en mulig stressfaktor, fortsetter Bolton.

I sommer protesterte flere fans mot regelen under kampanjenavnet «Address The Dress Code». De hentet inspirasjon fra Tatiana Golovin, en fransk tennisspiller som spilte med rød shorts under en Wimbledon-kamp i 2007.

VAKTE OPPSIKT: Tatiana Golovin fikk mye oppmerksomhet da hun spilte i rød shorts under Wimbledon-turneringen i 2007. Golovin avviste i etterkant at det var en protest mot reglene, men at hun bare glemte seg.

Judy Murray, moren til den britiske tennisstjernen Andy Murray, har vært en kraftig motstander av reglene.

– Hvis du har på deg hvitt og får en lekkasje mens du spiller ... Jeg klarer ikke å komme på en mye mer traumatisk opplevelse enn det. Nå som alle kamper vises på TV eller streames, må man vurdere å endre reglene, sa Murray i sommer.

Den tidligere OL-mesteren Monica Puig har også fortalt om det mentale stresset som reglene har medført.

– Endelig blir det tatt opp og får oppmerksomhet blant alle. For å ikke snakke om det mentale stresset over det å bruke bare hvite klær under Wimbledon, og å håpe at man ikke får mensen under de to ukene, skrev hun på Twitter i sommer.