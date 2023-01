Zuccarello-assist da Minnesota Wild snudde kampen

(Minnesota Wild – New York Islanders 3–1) Minnesota Wild havnet først under mot New York Islanders, men så våknet Mats Zuccarello (35) og hans lagkamerater.





13.01.2023 06:48 Oppdatert 13.01.2023 07:26

Se Mats Zuccarellos assist og resten av høydepunktene fra torsdagens NHL-kamp øverst!

I løpet av de tre periodene i Barclays Center i New York hadde hjemmelaget 20 skudd på mål, mot gjestene fra Minnesotas 36.

Det var imidlertid Scott Mayfield som scoret først for Islanders etter 16.49 i første periode. Fra blueline fyrte han av et skudd som gikk mellom beina på Wild-målvakt Filip Gustavsson.

I AKSJON: Norske Mats Zuccarello.

Først på 10.55 i tredje og siste periode brakte Frederick Gaudreau Wild inn i kampen igjen med 1-1-målet.

Sam Steel scoret 2–1 målet da klokka viste 12.28. Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov ble kreditert med målgivende pasninger. Kaprizov kunne med 1 minutt og 13 sekunder igjen sette pucken i et åpent mål og fastsette sluttresultatet til 3–1.

Den 35-årige nordmannen står med hele 43 målpoeng på 39 kamper denne sesongen, fordelt på 17 mål og 26 assists. Wild står med 50 poeng på 41 kamper og er på sjetteplass i avdeling vest. Etter tre strake kamper uten seier, smakte 3–1 over New York Islanders ekstra godt.

