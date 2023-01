Nå skrives hopphistorie i Granåsen. Og noen av ryktene stemmer

Om under to uker skal nye Granåsen tas i bruk. Det koker rundt hvem som skal få hoppe først.

Operativ leder for Ski-VM, Kristin Mürer Stemland, har fått ansvaret for gjennomføringen når hoppbakkene åpnes.

19.01.2023 11:54

– Ut ifra de samtalene jeg har hatt rundt temaet, har jeg forstått at det er mange meninger rundt dette. Gode diskusjoner tåler vi, og det er bra med engasjement rundt anlegget. Det at bakken endelig åpner er en skikkelig gladsak for hele hopp- og kombinertmiljøet i regionen og Norge, sier operativ leder for ski-VM i Trondheim 2025 Kristin Mürer Stemland.

1. februar åpnes de nye hoppbakkene i Granåsen. Det skjer 677 dager etter siste hopp i det gamle anlegget.

