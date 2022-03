Spiller seks mil fra Ukraina-grensen: – Får vondt lengst inne i hjertet

Sola står foran sin viktigste håndballkamp. Den spilles på Camilla Herrems gamle hjemmebane i Romania. Avstanden til Ukraina-grensen og krigen er bare seks mil.

TILBAKE: Camilla Herrem er tilbake i Baia Mare. Sola møter hennes tidligere klubb i Romania lørdag.

I går 23:29

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er helt forferdelig å tenke på. Man får vondt lengst inne i hjertet. Vi følger med hele tiden. Vi vil ha fred og håper den kommer, sier Camilla Herrem til VG.

Sola spiller lørdag sin største kamp internasjonalt mot hennes tidligere klubb Baia Mare. 35-åringen med ni gull for Norge mener det er viktig å koble på profesjonaliteten og ikke tenke for mye på det som foregår i nabolandet til Romania.

– Vi er nær, men samtidig må vi prøve å kutte ut de tankene også. Hvis ikke så går vi ned i en sånn liten ... huff, beskriver hun. De norske håndballjentene markerte tidligere i mars sin protest mot Russlands invasjon under kampen mot Montenegro.

Gjensynet med Romania kaller uansett på en del følelser for Herrem. Sammen med mannen Steffen Stegavik opplevde hun veldig mye i Transilvania. Baia Mare ligger rett sør for storbyen Lviv vest i Ukraina.

– Det er virkelig spesielt når det er snakk om en så viktig kamp, sier hun om gjensynet med håndballbyen med om lag 123.000 innbyggere.

I biografien «Camilla uten filter» forteller hun historien om klubblegen som skal ha bedt henne om å slanke seg tre kg. Etter et begivenhetsrikt år gikk Herrem til byens borgermester for å avslutte kontrakten. Han ble senere satt i varetekt for korrupsjon, men ble gjenvalgt som borgermester mens han satt inne. Nå skal Catalin Chereches være dømt til fem års fengsel. Fortsatt som borgermester. Herrem ser ikke bort fra at hun treffer ham i arenaen.

– Det er fortsatt den kuleste plassen jeg har spilt kamper. Alle her er så ivrig når det kommer til håndball at hallen nesten var fylt opp før vi startet oppvarmingen. Det var stappfullt. En helt sinnssyk stemning, sier hun og er usikker på om Sola møter den samme trykket lørdag.

– Men jeg håper på den samme stemningen. Jeg gleder meg kjempemasse, sier hun.

SUKSESS: Steffen Stegavik og Camilla Herrem er tilbake Baia Mare etter seks strake seirer i European League.

Onsdag scoret hun 12 mål da Storhamar ble slått på bortebane. I siste e-cupkamp satte hun inn 13. Herrem har midt i 30-årene satt personlig scoringsrekord denne sesongen: 242 mål på 34 Sola-kamper.

– Den treningen jeg gjør funker, jeg har kontroll, og får det til å klaffe, sier Herrem.

Sola har gjort rent bord i gruppespillet: Seks strake seirer med 46 totalt plussmål. Herrem kaller det hele en «drøm».

– Det er helt merkelig at vi er her og skal spille kvartfinale i E-cup med Sola. Vi har gjort det ekstremt bra, beskriver hun.

Steffen Stegavik gjorde en stor første sesong da han hevet Sola til seriebronse og cupfinale. Sesong nummer to ser til å bli enda bedre for den nesten «håndballnarkomane» ektemannen til Herrem.

– Det vi har vært best på er forberedelser. Vi vet alltid hva motstanderne kommer med. Vi har ikke fått oss noen overraskelser, sier hun.

Gjett en gang hva Herrem hadde på programmet etter VM-gullet i desember:

Lørdag spiller også Storhamar kvartfinale i European League – mot Viborg. På herresiden møter Drammen sveitsiske Suhr Aarau i kvartfinalen i European Cup. Mens Nærbø har fått walkover etter å ha trukket hviterussiske Minsk.

– Det er kjempebra og viktig for norsk håndball at flere lag er med ute i Europa, sier Herrem som er opptatt av Sola skal vokse videre som toppklubb.

Sola setter klubbrekord i returkampen mot Baia Mare. Ifølge Herrem har 2500 allerede kjøpt billett til Stavanger Idrettshall.

Med seier i kvartfinalene er Sola og Storhamar klare for sluttspillet Final 4. De fire gjenværende klubbene samles i en by midt i mai og gjør opp om seieren i den nest høyest rangerte europacupen.