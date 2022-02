Hevder RBK-stopperen nærmer seg ny klubb

Islandske medier melder at Holmar Örn Eyjolfsson snart er klar for ny klubb.

Holmar Örn Eyjolfsson.

Nå nettopp

Det er islandske fotbolti.net som melder at RBK-stopperen nærmer seg den islandske klubben Valur.

Det har lenge vært klart at islendingen er på vei bort fra Rosenborg, etter at familien flyttet hjem til Island for en tid tilbake.