Fannemel klar for comeback i v-cup etter 32 måneder

Den tidligere verdensrekordholderen Anders Fannemel (30) er endelig klar for å ta opp kampen med verdens beste skihoppere igjen.

ENDELIG TILBAKE: Anders Fannemel fotografert i Midtstubakken i september.

16. nov. 2021 11:39 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Han har ikke deltatt i World Cup siden mars 2019. Nå er han en av landslagstrener Alexander Stöckls utvalgte til verdenscuprennene i russiske Nizjnij Tagil (20. og 21. november) og deretter finske Ruka (27. og 28. november).

– Det var en stund at jeg tvilte på om jeg noen gang ville klare å komme tilbake. Men etter den fjerde - og siste - operasjonen i desember i fjor har jeg hatt troen, sier Fannemel til VG.

– Det har tatt veldig lang tid. Jeg er glad for at jeg endelig kan prøve meg på øverste nivå.

Han ble foretrukket fremfor Oscar Westerheim og Bendik Jakobsen Heggli om den sjuende og siste plassen.

Les også Wikestad forlater TV 2 – klar for NENT

18. juli 2019: Anders Fannemel faller etter å ha hoppet 140 meter på trening i Polen – før sommersesongen. Han blir sendt til sykehus med kneskade. Hoppmessig har livet vært et mareritt siden den gang.

Nå er han endelig tilbake - mer enn to og et halvt år etter at han sist deltok i verdenscupen. Temmelig nøyaktig 32 måneder.

– Det blir godt å ha med Anders på tur igjen. Det er lenge siden sist. Det er fantastisk å se ham tilbake i bakken, sier landslagstrener Alexander Stöckl til VG.

Les også Westerheim slo hele landslaget

– Kan han bli like god som før?

– Han er i ganske bra form. Hvis man ser den innsatsen han har vist, så tror jeg at han er i stand til å ta det siste steget også, sier landslagstreneren.

2014/15-vinteren er Fannemels beste til nå. Det var da han satte verdensrekord med 251,5 meter i Vikersundbakken. Den rekorden sto i drøyt to år.

Disse er hopperne er tatt ut til Nizjnij Tagil (20. og 21. november) og Ruka (27. og 28. november):

Anders Fannemel (Hornindal), Johann Forfang (Tromsø), Halvor Egner Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Daniel-André Tande (Kongsberg) og Fredrik Villumstad (Skimt).